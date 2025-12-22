Chicago Bulls dispuestos a entregar a esta estrella sin muchas exigencias

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de la NBA se ha visto sacudido este lunes tras los informes que sugieren un cambio drástico en la filosofía de la gerencia de los Chicago Bulls. Según diversas fuentes de la liga, la organización ha transmitido a equipos rivales una disposición sin precedentes para negociar el traspaso de su base estrella, Coby White, antes de la fecha límite de cambios del próximo 5 de febrero.

Tras años de considerar a White como una pieza intocable de su núcleo joven, los Bulls parecen haber llegado a una encrucijada estratégica. "La impresión en la liga es que Chicago está más abierto a mover a White de lo que jamás lo han estado", señalan analistas cercanos a la situación.

Este cambio de postura responde no solo al rendimiento deportivo del equipo, sino a una compleja realidad contractual que podría dejar a los Bulls sin su jugador más talentoso a cambio de nada en el próximo verano.

El dilema contractual: El factor determinante

Coby White se encuentra en el último año de su contrato, percibiendo un salario de 12.9 millones de dólares para la temporada 2025-26. A pesar de su deseo mutuo de continuar, las reglas de extensión de la NBA han creado un obstáculo insalvable: Chicago solo puede ofrecerle un aumento del 140% sobre su salario actual, una cifra que se sitúa muy por debajo del valor de mercado de White, quien se espera que busque un acuerdo cercano a los 30 millones anuales en la agencia libre.

Al convertirse en agente libre sin restricciones en julio de 2025, el riesgo de que White abandone la franquicia sin dejar compensación alguna es una posibilidad que el vicepresidente de operaciones, Artūras Karnišovas, ya no puede ignorar.

Rendimiento en pista y valor de mercado

A sus 25 años, White está firmando una campaña sólida, promediando 21.2 puntos y 5.2 asistencias por partido. Tras superar una lesión de pantorrilla al inicio de la temporada, el base ha demostrado ser uno de los anotadores más dinámicos de la Conferencia Este.

Su capacidad para crear su propio tiro y su mejora en la toma de decisiones lo han convertido en un objetivo prioritario para equipos con aspiraciones de campeonato que buscan pólvora ofensiva en el backcourt.