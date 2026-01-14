Luka Dončić rompe el récord de triples en la historia de los Lakers

Suscríbete a nuestros canales

La historia de los Los Angeles Lakers está escrita por anotadores legendarios y entre ellos, Luka Dončić, quien se ha convertido en el jugador que más rápido alcanza los 100 triples en una sola temporada vistiendo el uniforme púrpura y oro.

El base esloveno selló su centenario de aciertos desde la larga distancia durante el primer cuarto de la contundente victoria ante los Atlanta Hawks, necesitando apenas 30 partidos para lograrlo. Con esta marca, Dončić pulveriza el registro anterior de la franquicia, demostrando que su adaptación al sistema de los Lakers ha sido tan inmediata como letal.

Una temporada de "Luka Magic"

Desde su mediática llegada a Los Ángeles, Dončić no solo ha asumido el rol de director de orquesta, sino que ha elevado su agresividad desde la línea de tres puntos. Su capacidad para encestar triples tras step-back o en transición ha transformado la ofensiva de un equipo que históricamente dependía de la pintura.

El ritmo del récord: Dončić promedia actualmente 3.3 triples por partido , con un porcentaje de acierto sólido en un volumen de intentos.

La historia: Supera marcas de especialistas y figuras previas como Nick Van Exel o el propio LeBron James, quienes, aunque prolíficos, nunca alcanzaron el centenar de aciertos con la velocidad quirúrgica que ha mostrado el "Niño Maravilla".

Impacto en el esquema de JJ Redick

Bajo la tutela del entrenador JJ Redick (él mismo uno de los mejores triplistas de la historia), los Lakers han pasado de ser un equipo de media tabla en lanzamientos exteriores a una de las amenazas más temidas de la Conferencia Oeste.

"Sabíamos que Luka cambiaría nuestra geometría en la cancha", afirmó Redick tras el encuentro. "Pero alcanzar los 100 triples tan rápido en una temporada habla de su confianza y de cómo sus compañeros, especialmente LeBron, saben encontrarlo en sus puntos preferidos".

Rapidez sin precedentes

La magnitud de esta hazaña se comprende mejor al observar la brecha que Dončić ha abierto respecto a cualquier otro jugador en la historia de la organización. Mientras que el esloveno alcanzó la cifra mágica de los 100 triples en tan solo 30 encuentros, el siguiente jugador más cercano en la lista histórica de la franquicia necesitó más de 40 partidos para llegar a esa misma marca.

Este ritmo demoledor, sostenido por un promedio de 3.3 triples por jornada, coloca a Luka en una trayectoria que podría redefinir todos los récords de tiro de larga distancia para un jugador de los Lakers al finalizar la temporada regular.