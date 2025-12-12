Luka Doncic y Austin Reaves emulan registro de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant en los Lakers

Suscríbete a nuestros canales

La NBA está presenciando una temporada ofensiva de proporciones históricas, y en el centro de esta explosión de anotación se encuentran los jóvenes dorados de los Lakers Luka Doncic y Austin Reaves. El dúo dinámico ha logrado una hazaña estadística que no se veía en más de dos décadas, uniéndose a un grupo de élite de compañeros de equipo legendarios.

Según los datos de la liga, Doncic y Reaves se han convertido en los primeros compañeros de equipo en promediar 28 o más puntos por partido (PPG) cada uno en una sola temporada desde Shaquille O'Neal y Kobe Bryant en el año 2001.

Esta estadística no solo subraya el increíble talento ofensivo individual de ambos jugadores, sino que también destaca la eficacia y la concentración de la ofensiva de su equipo.

El Dúo Ofensivo Imparable

La marca de 28+ PPG de cada jugador es un testimonio de su impacto constante y dominante en la cancha:

Luka Doncic: Con un promedio actual de 35.0 PPG , Doncic se ha consolidado como uno de los anotadores más prolíficos y creativos de la liga. Su capacidad para anotar en las tres zonas, manejar el balón y crear para sí mismo y para sus compañeros lo mantiene firmemente en la conversación por el MVP.

Austin Reaves: Aportando una sorprendente media de 28.4 PPG, Reaves ha emergido como una estrella ofensiva por derecho propio. Su eficiencia, su destreza en el clutch y su habilidad para atacar el aro con inteligencia han complementado a la perfección el juego de Doncic.

La Sombra de los Lakers de 2001

El hecho de que esta marca no se haya igualado desde el histórico dúo de los Lakers, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, pone en perspectiva la rareza y el calibre de la actuación de Doncic y Reaves. En la temporada 2000-2001, O'Neal y Bryant lideraron a Los Ángeles a un campeonato con promedios individuales igualmente estratosféricos, cimentando su lugar en la historia.

La comparación con Shaq y Kobe no es solo estadística; habla del nivel de dominio ofensivo compartido que un equipo puede desplegar. Tener dos amenazas tan letales que exigen defensas de doble equipo en todo momento genera un nivel de presión insostenible para cualquier rival.