El nuevo club de la versatilidad histórica: Cooper Flagg se une a LeBron, Melo y Wembanyama

El alero rookie Cooper Flagg ha marcado un hito impresionante en su carrera temprana en la NBA. Tras disputar su juego número 25 en la liga, Flagg se ha unido a un club exclusivo de jugadores que han demostrado una versatilidad estadística excepcional desde el inicio de sus carreras.

El club de los 400-150-30-20

Cooper Flagg es el cuarto jugador en la historia de la NBA en alcanzar las siguientes marcas acumuladas en sus primeros 25 partidos de carrera:

400 puntos (indicador de dominio anotador)

150 rebotes (capacidad para impactar en ambos lados de la cancha)

30 robos (defensa de perímetro e instinto)

20 triples anotados (versatilidad ofensiva y amenaza exterior)

Los únicos otros tres jugadores en la historia que han alcanzado este umbral estadístico de versatilidad son:

Victor Wembanyama: El pívot francés ha redefinido el potencial de su posición con su alcance y habilidad para tirar desde lejos, robando balones y reboteando a un ritmo histórico. Carmelo Anthony: Una de las máquinas de anotar más puras de su generación, quien también demostró solidez en rebotes y robos desde el día uno. LeBron James: El epítome de la versatilidad en la NBA, quien ha dejado una huella en todas las categorías estadísticas desde su temporada de novato.

La nueva era del "Do-It-All" rookie

El hecho de que Flagg (el número 1 del Draft 2025) se una a Wembanyama (número 1 del Draft 2023) en esta lista subraya una tendencia crucial en la NBA: la evolución hacia el jugador sin posición, capaz de impactar el juego en múltiples facetas.

El factor triple: La inclusión de 20 triples anotados en el criterio es lo que hace que esta lista sea tan moderna y selectiva. Si bien LeBron y Carmelo demostraron su valor antes de la explosión del triple, lograron superar este umbral gracias a su capacidad de adaptación. Para Flagg, un alero con etiqueta de superstar, la amenaza desde el perímetro es una parte intrínseca de su juego.

Rendimiento integral: Los 400 puntos, 150 rebotes, y 30 robos combinan anotación, reboteo y defensa perimetral. Esta mezcla rara vez se encuentra en jugadores tan jóvenes, demostrando la madurez y el impacto inmediato de Flagg.

Al igualar este hito, Cooper Flagg confirma que no solo está cumpliendo con las expectativas, sino que está proyectando una carrera de jugador integral, siguiendo los pasos de las superestrellas más versátiles de la historia reciente de la NBA.