NBA: Victor Wembanyama impulsa el mejor inicio de San Antonio Spurs

Victor Wembanyama es de las grandes estrellas de la NBA en la actualidad. Su nivel de juego, atletismo e la inteligencia en cada jugada lo convierten en un sobresaliente dentro de la cancha. Gracias a su desempeño ha impulsado al mejor nivel de San Antonio Spurs desde 2016-17.

Wembanyama ha mostrado un nivel superlativo en este comienzo de temporada de la NBA: 26.2 puntos, 12.9 rebotes y 3.6 bloqueos por partido lo convierten en una máquina en ambos lados de la cancha. Lo que llevó a registrar 12-5, ocupando la 5ta posición en la Conferencia Oeste.

El arranque confirma que los Spurs han dado un paso adelante en su reconstrucción. Con Wembanyama como Novato del Año y la incorporación de jóvenes talentos, la franquicia proyecta un futuro inmediato de lucha en el Oeste, con aspiraciones de volver a la postemporada y recuperar su prestigio histórico.

San Antonio Spurs brilla incluso sin Victor Wembanyama

Incluso con las ausencias de Victor Wembanyama, Stephon Castle y Dylan Harper, los San Antonio Spurs mantienen un nivel competitivo por su plantilla balanceada. El equipo combina juventud y experiencia, mostrando solidez en defensa y ataque, lo que refuerza la idea de un proyecto en crecimiento.

La incorporación de De’Aaron Fox ha sido determinante para alcanzar una ofensiva pulcra y consistente. Su aporte permite que San Antonio no dependa exclusivamente de Wembanyama, consolidando un esquema colectivo capaz de sostener el ritmo competitivo y lograr victorias en rachas importantes.

Promedios de Victor Wembanyama con San Antonio Spurs en 2025-26

Victor está firmando una temporada 2025-26 dominante en la NBA. Su desempeño con San Antonio Spurs está siendo impresionante para un jugador de segundo año en la liga. De hecho, registra más del 50% en tiros de campo y promedia un doble doble en lo que va de año.

Promedios de Wembanyama en 2025-26:

- 12 juegos, 34.7 minutos, 50.2% tiros, 34.5% triples, 85.7% libres, 12.9 rebotes, 4.0 asistencias, 3.6 bloqueos, 1.1 robos, 3.7 faltas, 3.6 perdidas, 26.2 puntos