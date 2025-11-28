Fallece jugador de baloncesto universitario a causa de una lesión

Suscríbete a nuestros canales

Día oscuro para el baloncesto universitario de los Estados Unidos, tras conocerse el fallecimiento de Ethan Dietz, un prometedor jugador de baloncesto de tan solo 20 años. La joven figura de los tabloncillos perdió la vida luego de sufrir una lesión durante un partido en Oklahoma.

El incidente ocurrió en un encuentro en el que el joven atleta se encontraba participando activamente. Según reportes, Dietz sufrió un golpe en la cabeza a causa de un codazo accidental, lo que le provocó un problema en su estado de salud que, lamentablemente, terminó con su vida. Esta pérdida ha conmocionado al mundo deportivo y a todos aquellos que conocían la pasión y dedicación con la que jugaba.

El accidente tuvo lugar en pleno juego, cuando Dietz estaba en su mejor momento, defendiendo a su equipo, el Connors State College. A pesar de su corta edad, el joven jugador ya demostraba un gran talento y potencial en el baloncesto, y su futuro parecía prometedor. El impacto que sufrió en la cabeza, aunque aparentemente accidental, desencadenó una serie de complicaciones médicas que le costaron la vida poco después del partido.

Ethan Dietz fallece debido a una lesión en la cabeza

Este trágico suceso ocurrió solo unos días después de su última aparición en las canchas, el pasado sábado 22 de noviembre, donde jugó 20 minutos durante un partido con el Connors State College. A pesar de que su tiempo en la cancha fue relativamente corto, Dietz demostró ser un jugador comprometido y lleno de energía, con promedio de 11 puntos por partido en la presente temporada en los tabloncillos universitario.

Varios partidos de baloncesto masculino y femenino de la universidad se cancelaron tras el fallecimiento de Dietz. Además de eso, se hará una vigilia en su honor para el próximo lunes 1 de diciembre en su honor en el campus universitario de Warner, Oklahoma.