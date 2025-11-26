NBA: Estos son los partidos para la jornada de este 26 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Nueve enfrentamientos harán gala a los mejores tabloncillos del mundo en la jornada de este miércoles 26 de noviembre en la NBA. En medio de una inicio de temporada histórico, Oklahoma City Thunder pondrá a prueba su dominio en la Conferencia Oeste ante Minnesota Timberwolves.

En el Este, los líderes verán acción con la misión de establecerse en lo más alto de las posiciones. Detroit Pistons buscará su decimotercera victoria consecutiva frente a Boston Celtics, que se encuentran a mitad de tabla después de 17 partidos. Mientras que, Toronto Raptors reciben la visita de unos alicaídos Indiana Pacers, que solo han ganado dos en 17 encuentros.

En otros escenarios, Giannis Antetokounmpo quiere ponerle un alto a una racha de cinco reveses en fila con Milwaukee Bucks ante un complicado Miami Heat, que aparece entre los primeros tres lugares en la Conferencia Este. Asimismo, Stephen Curry saldrá al Chase Center en busca de una exhibición de triple con Golden State Warriors ante Houston Rockets.

Juegos para hoy en la NBA: 26 DE NOVIEMBRE