NBA: Estos son los partidos para la jornada de este 26 de noviembre

Nueve enfrentamientos harán gala a los mejores tabloncillos del mundo en la jornada de este miércoles 26 de noviembre en la NBA. En medio de una inicio de temporada histórico, Oklahoma City Thunder pondrá a prueba su dominio en la Conferencia Oeste ante Minnesota Timberwolves.
NOTAS RELACIONADAS
En el Este, los líderes verán acción con la misión de establecerse en lo más alto de las posiciones. Detroit Pistons buscará su decimotercera victoria consecutiva frente a Boston Celtics, que se encuentran a mitad de tabla después de 17 partidos. Mientras que, Toronto Raptors reciben la visita de unos alicaídos Indiana Pacers, que solo han ganado dos en 17 encuentros.
En otros escenarios, Giannis Antetokounmpo quiere ponerle un alto a una racha de cinco reveses en fila con Milwaukee Bucks ante un complicado Miami Heat, que aparece entre los primeros tres lugares en la Conferencia Este. Asimismo, Stephen Curry saldrá al Chase Center en busca de una exhibición de triple con Golden State Warriors ante Houston Rockets.
Juegos para hoy en la NBA: 26 DE NOVIEMBRE
- Detroit Pistons vs Boston Celtics
- New York Knicks vs Charlotte Hornets
- Milwaukee Bucks vs Miami Heat
- Minnesota Timberwolves vs Oklahoma City Thunder
- Toronto Raptors vs Indiana Pacers
- Memphis Grizzlies vs New Orleans Pelicans
- San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers
- Houston Rockets vs Golden State Warriors
- Phoenix Suns vs Sacramento Kings