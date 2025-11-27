Farándula

Actriz mexicana y su esposo son detenidos por las autoridades en Canadá

Todo quedó registrado en su cuenta de Instagram, en donde explicó con detalles la situación que estaba viviendo  

Kleimar Reina
Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 07:09 pm
La actriz mexicana Mariana Echeverría y su esposo Oscar Jiménez fueron detenidos por las autoridades en Canadá, según documentó en su cuenta de Instagram mientras iban acompañados por su hijo.

El paseo familiar terminó siendo un momento “de infarto” cuando la policía de Banff, dio la orden de alto al auto en el cual viajaban. Aunque, al principio estaban desconcertado porque no entendía la situación, el oficial afirmó que estaban cometiendo una infracción.

“Nos acaba de parar la policía porque Óscar no se detuvo en una vuelta, ahí está la policía”, indicó la también conductora.

Mariana Echeverría no sólo mostró a la patrulla detrás de ellos, sino también a su esposo y destapó la multa que les asignaron ante su infracción.

¡El viaje les salió costoso!

“No me paré en seco, pero dí la vuelta despacio como en México”, explicó Jiménez a los seguidores para darle contexto, sin embargo, dio a entender que las leyes en Canadá son muy distintas, por lo que fue un error de desconocimiento.

Por su infracción, la policía de tránsito los multó por 243 dólares que deben pagar antes de abandonar el país.

“No como en México, no hiciste alto total, lo traes, das vuelta a la derecha y te sigues. Entonces porque no se paró en seco por eso fue la multa, no es que nos hayamos pasado un alto, fue una tontería, yo digo que si esos 243 dólares no los pagas no pasa nada”, agregó entre risas.

