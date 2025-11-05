Actriz mexicana confirmó su divorcio tras años de amor y apoyo en la cárcel

Suscríbete a nuestros canales

La actriz mexicana Yadhira Carrillo vive momentos de mucha felicidad por su triunfal regreso a la televisión con la novela “Hilos del pasado”. Un regreso que ha emocionado al público por verla derrochar talento y dar entrevista, como la reciente con la periodista Maxine Woodside, en la que soltó tremenda bomba.

La belleza dejó a todo el público impactado al referirse a Juan Collado como su exesposo, lo que confirma la separación con el político mexicano con quien contrajo nupcias en el año 2012 en una íntima ceremonia.

Yhadira confirma la ruptura

En el programa de radio llamado “Todo para la mujer”, Carrillo reconoció que hizo un alto en su carrera por varios años para enfocarse en el amor de su esposo, ya que se veían muy poco por las múltiples actividades que ambos tenían.

“Yo casada, Juan viajaba y yo iba con él cuando era posible, no era fácil para mí, no tenía tiempo para meterme 5, 6 meses en una producción, entonces no las hice, no porque no quisiera, yo lo agradezco infinitamente", comentó.

Sin embargo, lo más impactante de la conversación llegó cuando la belleza mexicana se refirió al abogado, como su exesposo.

“Se dio en un momento muy bueno, porque ya llevaba tiempo sola aquí, porque el que era mi esposo estaba fuera, entonces ya estábamos en continentes diferentes, por supuesto que ahí se dio la oportunidad de poder trabajar y de que pudiera llenarme yo el corazón que estaba sola en mi casa", expresó.

El duro pasado

Carrillo protagonista de grandes producciones como “Amarte es mi Pecado”, habló de los casi cinco años que Collado vivió en la cárcel, siendo ella una pieza fundamental para darle apoyo, amor y fuerza.

El hombre fue encarcelado por enfrentar fuertes acusaciones de supuesto lavado de dinero y delincuencia organizado. Sin embargo, en el 2024, un juez canceló el proceso al no encontrar elementos suficientes para mantener a Juan en prisión.