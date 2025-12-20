MLB

MLB: Ketel Marte y un agresivo pretendiente en 2026

El pelotero dominicano encontró un pretendiente que puede tirar la casa por la ventana antes del Opening Day 2026 de Grandes Ligas

Por

Jeferson Palacin
Sabado, 20 de diciembre de 2025 a las 10:54 am
Ketel Marte - Diamondbacks de Arizona - AP Photo/Brynn Anderson
Ketel Marte es el nombre más caliente en las conversaciones de cambio en la temporada baja 2026 de Grandes Ligas. El dominicano brinda experiencia, poder, contacto y defensa élite en cualquier lineup; en ese contexto, tiene un pretendiente muy agresivo que puede apostarlo todo para firmarlo.

Rays de Tampa Bay llegó a un acuerdo con Orioles de Baltimore por prospectos top 10 a cambio de Shane Baz. Este movimiento le da suficientes piezas para afrontar un cambio agresivo con Diamondbacks de Arizona por Marte; incluyendo a Ryan Pepiot y prospectos de un alto nivel.

Ketel ha estado involucrado con Red Sox, Marineros, Phillies y Rays. De estos equipos el más interesado son los de Boston, pero no parecen cerrar el acuerdo. Ahora aparece Tampa con las piezas necesarias para adquirir a un pelotero de calidad que lidere a la organización en los próximos años.

¿Cómo encaja Ketel Marte en el plan de mercado de Rays en 2026?

El movimiento de Rays de Tampa Bay parece contradictorio: desprenderse de Shane Baz y sumar prospectos de élite suena a reconstrucción, pero apuntan a Ketel Marte como refuerzo inmediato. La gerencia juega en dos tableros, sin definir si apuesta al futuro o a competir ya en MLB.

Las granjas de los Rays están entre las diez mejores de Grandes Ligas, pero la estrategia luce improvisada. Van sobre la marcha, intentando armar el mejor roster posible sin una ruta clara. Esa indefinición podría convertirse en problema si sacrifican demasiado talento joven por un presente incierto.

Marte encaja como la pieza inmediata que equilibra la aparente contradicción de Tampa Bay. Mientras acumulan prospectos para el futuro, el dominicano ofrece impacto presente en la intermedia. Su llegada daría experiencia y producción ofensiva, convirtiéndose en líder y mentor de la organización.

Sabado 20 de Diciembre de 2025
Beisbol