MLB: Ketel Marte podría cambiar de equipo para la temporada 2026

La agencia libre y el mercado de cambios entre las organizaciones son el tema del momento en la Major League Baseball. Por lo tanto, El nombre de Ketel Marte vuelve a colocarse en el centro de la conversación. De acuerdo con información del periodista de MLB Network, Jon Morosi, los Arizona Diamondbacks están “escuchando activamente” por el dominicano que lo enviaría a otro equipo para la temporada 2026.

El pelotero de 32 años ha sido una de las caras principales de su franquicia desde su llegada en el año 2017. Desde entonces, no ha hecho otra cosa que demostrar todo su talento, liderazgo, compromiso y cariño por este deporte.

Sin embargo, su salida para la próxima campaña parece estar más cerca que nunca, debido a la planificación que pretenden ejecutar los Diamondbacks para el futuro. Lo que generaría el cierre de una etapa que los llevó a la Serie Mundial de 2023 ante los Rangers de Texas.

¿Ketel Marte cerca de un cambio?

La situación de Marte no es nueva en Arizona, ya que estos rumores han estado creciendo en los últimos dos años. Su valor comercial siempre ha mantenido a los Diamondbacks atentos a propuestas externas. Esta vez, sin embargo, el interés parece más concreto. Según el reporte, dos organizaciones han surgido recientemente como los principales equipos vinculados con él: los Toronto Blue Jays y los Philadelphia Phillies, respectivamente.

Ambas organizaciones buscan fortalecer su ofensiva de cara a una temporada que promete una lucha cerrada en sus respectivas divisiones. Para Toronto, la posibilidad de sumar bateo de contacto y versatilidad defensiva representa una oportunidad de llenar vacíos persistentes en su lineup y tratar de regresar a la Serie Mundial tras lo realizado en este 2025.

Para Philadelphia, Marte encajaría como un complemento ideal en la parte alta o media de la alineación, aportando equilibrio a una ofensiva que depende mucho del poder en una de las divisiones más difíciles en el viejo circuito.

Por esta razón, la decisión de Arizona de escuchar ofertas responde tanto a la necesidad de fortalecer su sistema de prospectos como a la posibilidad de reconfigurar su nómina actual.

Finalmente, solo el hecho de que los Diamondbacks estén abiertos a conversaciones en relación a Ketel Marte marca un punto clave en su postura de cara a una nueva campaña. Es muy probable que el dominicano se mantenga entre los temas más relevantes en las próximas horas dentro de la MLB.