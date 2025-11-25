¿Qué nuevo manager tiene el mayor reto en la próxima temporada de MLB?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de la MLB se perfila como un punto de inflexión para varias franquicias, pero ninguna entra al nuevo curso con un reto tan significativo como los Bravos de Atlanta. La organización inicia una nueva etapa después de que Brian Snitker notificará, al finalizar la campaña 2025, que no continuaría como mánager.

Su salida puso fin a una etapa dorada que incluyó siete clasificaciones consecutivas a los playoffs, seis títulos divisionales y la consagración en la Serie Mundial de 2021 ante los Astros de Houston.

Además, esta es una franquicia que ha construido un núcleo de peloteros que han generado un éxito innegable en la Gran Carpa. Casos como los de Ronald Acuña Jr., Ozzie Albies, Matt Olson, Austin Riley, Michael Harris II y Spencer Strider son las figuras más importantes en el roster.

Bravos de Atlanta y un nuevo comienzo

Ante este escenario, la directiva eligió mantener la continuidad interna con la contratación de Walt Weiss, oficializada el pasado 3 de noviembre. Weiss no es un desconocido para el equipo: pasó ocho años como entrenador de banca de Snitker y previamente dirigió a los Rockies entre 2013 y 2016.

Su ascenso al puesto principal busca preservar la identidad competitiva del club mientras se abre una nueva fase de liderazgo en la que esperan que se pueda llegar al mismo éxito de años anteriores.

El desafío que enfrenta es considerable. Weiss se convierte en el cuarto mánager de los Bravos desde 1990, lo que refleja la estabilidad de este cargo en particular. Además, llega para sustituir a una figura profundamente respetada dentro y fuera del clubhouse.

Aunque hereda un roster talentoso, compuesto en buena parte por los protagonistas de aquella campaña de 104 victorias en 2023, también recibe un equipo que ha sufrido importantes problemas de lesiones en las últimas dos temporadas y que ha sido el principal inconveniente para conseguir sus objetivos.

La temporada 2025, con récord de 76-86, dejó en evidencia la necesidad de recomponer la estructura competitiva y devolver al club a la pelea por los primeros lugares. Weiss deberá equilibrar la presión de responder a la herencia de éxito reciente.

Finalmente, ningún otro nuevo dirigente en la MLB afronta un panorama tan complejo, tomando en cuenta lo que representan los Bravos de Atlanta en la División Este de la Liga Nacional. Para Weiss, la misión es clara: reconstruir la estabilidad, maximizar el talento disponible y guiar al conjunto de Georgia a la gloria.