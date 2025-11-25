MLB: Cinco posibles destinos para reimpulsar la carrera de Marcell Ozuna

Suscríbete a nuestros canales

Marcell Ozuna llega a la agencia libre en un momento incómodo: después de un año flojo y con 35 años, su margen para negociar se redujo. Aun así, su historial reciente lo mantiene en el radar de varios equipos de Grandes Ligas que buscan potencia inmediata sin compromisos largos.

Posibles destinos para su resurgir

• Rojos de Cincinnati

Alternativa lógica por su estadio favorable al poder y un BD que produjo poco en 2025. Un contrato corto encajaría con lo que buscan.

• Piratas de Pittsburgh

Necesitan reforzar su ofensiva y Ozuna puede aportar presencia en el medio del lineup, sobre todo si se acerca el final del ciclo de McCutchen.

• Reales de Kansas City

Equipo con buena rotación pero poca fuerza al bate. Ven a Ozuna como una apuesta razonable si no encuentran un bate más alto en el mercado.

• Diamondbacks de Arizona

Tienen el puesto de BD sin dueño claro. Ozuna podría brindar estabilidad tras un año con demasiados parches en ese rol.

• Angels de Los Ángeles

Una alineación debilitada y dependiente de la salud de Trout abre la puerta a un bate probado. Para Ozuna, también sería una oportunidad de revalorizarse rumbo a 2027.

En 2025, Marcell Ozuna jugó 145 juegos con los Bravos de Atlanta, en ese lapso disparó 113 hits, entre ellos 21 jonrones. Además, remolcó 68 carreras, anotó 61 y dejó promedio de .232.