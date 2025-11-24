Los números de la gloria: Las impactantes proyecciones que definirán a los líderes de MLB

Suscríbete a nuestros canales

Las proyecciones del sistema estadístico Steamer para la próxima temporada de las Grandes Ligas han sacudido el panorama del béisbol, arrojando luz sobre los nombres que dominarán las categorías ofensivas y de pitcheo. El modelo, reconocido por su rigor predictivo, sitúa a figuras consagradas como Aaron Judge y talentos emergentes como Tarik Skubal en la cima de sus respectivos campos.

El trío ofensivo de poder y contacto

Las predicciones en el plato consolidan a un grupo de élite, destacando una clara dualidad entre el poder explosivo y el contacto magistral:

Promedio de Bateo (AVG): Luis Arráez - .305 El venezolano Luis Arraez (La Regadera) se proyecta como el único bateador en superar la barrera de los .300 , con un impresionante .305 de AVG. Este pronóstico subraya su condición como el mejor bateador de contacto puro en el béisbol, un arte cada vez más escaso en la era del jonrón.

Jonrones (HR): Shohei Ohtani / Aaron Judge - 43 En una de las proyecciones más llamativas, el líder en cuadrangulares se declara un empate entre dos de los gigantes del juego: Shohei Ohtani y Aaron Judge , ambos con 43 HR . Si bien Ohtani es proyectado como bateador a tiempo completo, el pronóstico reafirma el estatus de Judge como el principal cañonero de la Liga Americana.

Carreras Impulsadas (RBI) y OPS: Aaron Judge - 104 RBI / 1.005 OPS Judge no solo es co-líder en jonrones, sino que también monopoliza las categorías de producción total, proyectándose con 104 RBI y un majestuoso 1.005 de OPS (Porcentaje de Embasarse más Slugging). Estas cifras lo consolidan como el bateador más completo y destructivo de la liga.



En el montículo, las proyecciones Steamer han coronado a un único lanzador en las tres principales categorías, señalando el inminente ascenso a la súper estrella de Tarik Skubal de los Detroit Tigers:

Efectividad (ERA): Tarik Skubal - 2.81 Skubal se posiciona como el mejor abridor, proyectando una formidable efectividad de 2.81 . Este número lo sitúa cómodamente por debajo de la marca de los 3.00, un estándar de excelencia para los abridores.

Ponches (K): Tarik Skubal - 242 La proyección de 242 K para Skubal es un testimonio de su capacidad para dominar a los bateadores y generar swing and miss . Este total no solo lo haría líder, sino que lo colocaría en el escalón superior de los ponchadores de la MLB.

WHIP: Tarik Skubal - 1.02 Finalmente, su proyectado 1.02 de WHIP (Bases por Bolas más Hits por Entrada Lanzada) ilustra su control y su habilidad para evitar que los bateadores lleguen a las bases, solidificando su perfil como el as más dominante de la liga para la próxima campaña.



Las proyecciones Steamer para 2026 nos presentan un panorama con Luis Arráez como el contrapunto técnico al poder desmedido de Judge y Ohtani. Mientras tanto, Tarik Skubal emerge de manera contundente como el líder absoluto en las estadísticas de pitcheo, sugiriendo que la próxima temporada podría ser la de su consagración definitiva en las Grandes Ligas.