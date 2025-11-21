MLB: Ohtani y Judge: Los dueños absolutos de las votaciones al MVP en la última década

El pasado 13 de noviembre, la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) confirmó lo que era un secreto a voces: Aaron Judge (Yankees) y Shohei Ohtani (Dodgers) fueron designados como los Jugadores Más Valiosos (MVP) de la temporada 2025 en sus respectivas ligas.
Ambos peloteros se encuentran en la cúspide de sus carreras y sus nombres ya pesan en los libros de historia.
Shohei Ohtani ha logrado acumular su cuarto premio MVP, una hazaña que lo separa del resto de los mortales y lo coloca como el único jugador en la historia en acechar el récord de siete galardones de Barry Bonds.
Aaron Judge, por su parte, ingresó al exclusivo club de leyendas con al menos tres premios MVP, uniéndose a nombres como Mike Trout, Albert Pujols, Alex Rodríguez y Mickey Mantle.
El dominio en cifras (2017-2025)
Más allá de los trofeos levantados, la consistencia de ambos es abrumadora. El portal especializado Codify Baseball publicó este jueves una estadística reveladora que suma la totalidad de puntos recibidos en las votaciones al MVP desde la temporada 2017 hasta la actualidad.
Esta métrica no solo premia al ganador, sino que valora a aquellos jugadores que año tras año se mantienen en la élite (top 5 o top 10 de las votaciones).
El dato sorprendente: La constancia de José Ramírez
Aunque Ohtani y Judge lideran la tabla, destaca la presencia del dominicano José Ramírez en el tercer lugar. Aunque "J-Ram" no ha ganado el galardón en este periodo, su presencia constante en las boletas de votación lo coloca por encima de ganadores del premio como Mookie Betts, Freddie Freeman o el propio Mike Trout, demostrando ser uno de los jugadores más subestimados y rentables de la era moderna.
Lista de puntos acumulados para el MVP (2017-2025):
Shohei Ohtani: 1.960 puntos
Aaron Judge: 1.652 puntos
José Ramírez: 1.515 puntos
Mookie Betts: 1.303 puntos
Freddie Freeman: 1.199 puntos
Mike Trout: 1.079 puntos
Juan Soto: 1.057 puntos
Paul Goldschmidt: 873 puntos
Nolan Arenado: 784 puntos
Francisco Lindor: 778 puntos
Christian Yelich: 766 puntos
Marcus Semien: 676 puntos