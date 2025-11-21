MLB: Ohtani y Judge: Los dueños absolutos de las votaciones al MVP en la última década

El pasado 13 de noviembre, la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) confirmó lo que era un secreto a voces: Aaron Judge (Yankees) y Shohei Ohtani (Dodgers) fueron designados como los Jugadores Más Valiosos (MVP) de la temporada 2025 en sus respectivas ligas.

Ambos peloteros se encuentran en la cúspide de sus carreras y sus nombres ya pesan en los libros de historia.