Actor de "La fea más bella" arremetió sin compasión en contra de conductor

El actor argentino Juan Soler estuvo participando hace días en el programa mexicano “Sale el sol”, en el que lanzó fuerte crítica en contra de un conductor, llamándolo “contaminación auditiva”. Las fuertes palabras dejaron impactados al público.

Juan Soler molesto

Se trata del presentador de televisión mexicano Mauricio Mancera, quien estaba realizando una interpretación que no fue del agrado de Soler, quien participó hace años en la popular novela “La fea más bella”.

Sin nada de filtros Juan que ha realizado grandes producciones en México, señaló que no cantaba para nada bien y que era un daño para la audiencia del programa matutino que se transmite por Imagen Televisión.

“Es que lo tiene que quitar del foro, es contaminación auditiva, la hace daño a la gente. Psicológicamente está demostrando que la gente que está expuesta a esos sonidos malos, les va mal en la vida, punto”, comentó.

El público del país azteca respaldó en redes sociales las palabras del artista. por las presentaciones en el programa del cual fue parte hace muchos años como presentador. Además, hizo un llamado a los participantes en transmitir talento bueno para los televidentes.

Mensaje en redes

“Totalmente de acuerdo, por favor en serio no le hagan el daño a ese señor que no canta nada”, “Sí lastima muchos los oídos, yo estaba viendo el programa y le tuve que poner en mute”, son algunas de las opiniones.

Hasta el momento Mancera no se ha pronunciado por las palabras del galán de tv de 59 años.