Juan Soler desmiente haber sufrido un preinfarto: esto fue lo que ocurrió

Suscríbete a nuestros canales

El actor argentino radicado en México, Juan Soler, generó preocupación entre sus seguidores al tener que abandonar de emergencia el reality “Top Chef VIP” luego de ser hospitalizado en Bogotá.

Rumores apuntaban a un posible preinfarto, pero el mismo Soler aprovechó su visita al programa colombiano “Hoy Día” para salir al paso y desmentirlo: “Son inventos, nada que ver con infartos”, aseguró.

¿Qué le sucedió realmente a Juan Soler?

Lo que verdaderamente encendió las alarmas fue un cuadro severo de agotamiento, lo que se conoce como burn-out, término que describe la suma de estrés prolongado, trabajo excesivo y carencia de descanso adecuado.

El galán de telenovelas, explicó que las largas jornadas de grabación, la presión inherente al programa y descuidar su salud lo llevaron a un punto crítico. A esto se le sumó una fatiga que desencadenó en deshidratación severa.

Entre tanto, presentó “una pequeña discrepancia en las mediciones de la parte renal” que obligaron a su ingreso al hospital, donde fue atendido oportunamente para descartar complicaciones mayores.

Todo apuntaba a un "preinfarto"

Tan pronto como trascendió su hospitalización, diversos medios especularon con que podría tratarse de un preinfarto. Sin embargo, Juan Soler fue contundente al aclarar que no hubo infarto ni ataque al corazón.

De acuerdo a sus declaraciones, los exámenes señalaban que los signos estaban dentro de lo esperado, dada la situación de deshidratación y agotamiento.

El actor expresó que más que alarmas cardíacas, lo que vivió fue un llamado de atención para cuidar su salud, especialmente ante los excesos físicos y mentales que conlleva la vida artística.

Debido al incidente, Juan de 59 años tuvo que dejar “Top Chef VIP 4”. La producción, al tanto del asunto, suspendió su participación mientras él se recuperaba.