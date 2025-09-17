Isabella Ladera demanda a Beéle en Miami por filtrar su video íntimo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La modelo venezolana, Isabella Ladera, no se quedó con las manos cruzadas tras la difusión de dos videos íntimos que grabó con su expareja Beéle, por lo que inició un proceso legal en su contra tal como lo había prometido cuando se pronunció en medio del revuelo de dicha filtración.

En su acusación, Ladera es muy clara al culpar directamente al barranquillero, cuyo nombre verdadero es Brandon de Jesús López Orozco, de publicar sin su consentimiento un material que fue grabado cuando apenas estaban comenzando su amorío.

Denuncia de Isabella Ladera a Beéle

Según la demanda presentada por Isabella en el condado de Miami-Dade, solo ella y López Orozco tenían acceso al video erótico que, fue grabado a solicitud del artista. La criolla asegura haber eliminado su copia en mayo de 2024 y haberle pedido que él hiciera lo mismo, pero él se negó.

El video se volvió viral la noche del domingo 7 de septiembre de 2025, lo que para Ladera fue un “shock absoluto”. La también creadora de contenido alega que la filtración no solo violó su privacidad, sino que destruyó su dignidad y afectó emocionalmente a ella y a su familia.

Beéle se defiende de las acusaciones

Por medio de sus abogados, el intérprete de “Anhélame” rechazó las acusaciones. En un comunicado, afirmaron que, él no filtró el video ni participó en su difusión. Además, sostienen que su carrera artística internacional le hace innecesaria cualquier exposición polémica como esta.

También enfatizan que, lo que circuló viola la dignidad de las personas involucradas. Esta declaración fue publicada en redes sociales, pero, luego fue eliminada, aunque sostienen categóricamente su defensa.

La relación de Isabella Ladera y Beéle habría comenzado alrededor de 2023, justo después de que ambos terminaran relaciones largas. Durante ese tiempo, según la denuncia, grabaron videos íntimos mutuamente.

En mayo de 2024, Ladera eliminó sus copias del material y pidió al cantante que hiciera lo mismo; él rechazó la petición. Alrededor de marzo de 2025, la relación terminó. Dos meses después de la separación, comenzaron a aparecer rumores, capturas de pantalla y finalmente el video completo circuló.