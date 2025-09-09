Beéle se pronuncia por el video filtrado con Isabella Ladera

Suscríbete a nuestros canales

La mirada del mundo se posa sobre Isabella Ladera y Beéle a quienes le vulneraron su privacidad al filtrar un video sexual en todas las plataformas digitales. Luego de un día de silencio, el cantante colombiano rompió el silencio sobre el tema.

A través de un comunicado en redes sociales, sus representantes legales Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, afirmaron que Beéle “no filtró dicho material ni participó en su divulgación”.

Además, rechazaron la difusión del material privado que vulnera la dignidad de los protagonistas, reafirmando que la carrera de Brandon de Jesús López Orozco, nombre real del intérprete, no necesita de este tipo de contenido para impulsarte.

Acciones legales

Al igual que la modelo venezolana, Beéle emprenderá acciones legales en Colombia y Estados Unidos por la filtración del contenido íntimo que sigue circulando en Internet para dar con los responsables de su publicación.

“Frente a esta situación, se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento indexación o monetización del material”, anunciaron sus abogados.

Cabe destacar que, Isabella Ladera confirmó que el video solo estaba en manos de ella y su expareja. Sin embargo, hasta el momento se desconoce quien fue el responsable.

Por otro lado, se ha solicitado la eliminación del material en las distintas plataformas digitales y servicios de Internet de links, copias y derivaros del archivo.

“A la opinión pública y a los medios de comunicación hacemos un llamado a abstenerse de compartir o describir este material, cuya reproducción constituye una forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas”, sentenció el comunicado.