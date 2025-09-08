Isabella Ladera aparece en medio de la filtración de su video con Beéle

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 7 de septiembre de 2025, fue testigo de una tormenta digital que se desató cuando una página de entretenimiento dominicano, filtrara un video íntimo de la influencer venezolana, Isabella Ladera y su expareja, el colombiano Beéle.

Rápidamente, el clip corrió como pólvora en plataformas como X, TikTok y Telegram, generando una ola de memes, comentarios burlescos y debates polarizados sobre su privacidad y la polémica relación que tuvieron hasta hace unos meses.

Los mensajes de Isabella Ladera... ¿Para Beéle?

Frente al auge que ha logrado el audiovisual, la también modelo salió al paso para dar su punto de vista, aunque primero, envió unos mensajes a través de Threads que relacionaron automáticamente con su expareja.

“Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente”, fue una de las frases que muchos interpretaron como una indirecta potente para el intérprete de “Si te pillara”.

Además, añadió otro mensaje: “No pasa nada, yo lo transformo a mi favor”, creando una matriz de opinión, pues, algunos usuarios apuntan a que ella o el mismo barranquillero son los responsables de la filtración de video.

Comunicado oficial de Isabella Ladera

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, empezó la criolla en un post publicado en su Instagram la tarde del 8 de septiembre.

Posteriormente, insinuó que, el cantante fue el culpable de dicha difusión: “Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa”.

En este sentido, Isabella catalogó el acto como una “forma de violencia” hacia las mujeres, por lo que tomará acciones legales para solucionar la situación por los canales regulares. “Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia”, escribió.