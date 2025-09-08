Las acciones que tomará Isabella Ladera por filtración de vídeo con Beéle

Suscríbete a nuestros canales

Luego de la filtración del vídeo íntimo de Isabella Ladera y Béele, la modelo venezolana no tardó en pronunciarse respecto al tema que tiene a las redes sociales en vilo desde anoche 7 de septiembre.

Ladera tomó su cuenta de Instagram para denunciar la publicación del material que solo estaba en posesión de los dos protagonistas. “Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa”, escribió.

En las últimas horas, la venezolana ha sido el centro de la atención mediática con burlas, memes y comentarios maliciosos en las plataformas 2.0. Sin embargo, tomó el valor primero que su expareja para romper el silencio.

¿Qué hará Isabella Ladera?

En el comunicado, Isabella Ladera afirmó que tomará acciones legales en contra de la persona que difundió su vídeo con Beéle por las vías correspondientes. Por ahora se desconoce quien fue el responsable de la divulgación, sin embargo, es posible que, de haber una investigación, el artista sea llamado para declarar.

Por su parte, manifestó que sus actividades en redes sociales y su agenda de trabajo no verá interrumpida por lo sucedido. “Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia”, destacó.

Vídeo de Isabella Ladera y Béele

Fue en la noche del 7 de septiembre, cuando las distintas plataformas se convirtieron en un caos por el material íntimo de Isabella Ladera y Beéle. Por la mañana de este 8 de septiembre, el audiovisual ya estaba divulgado por Telegram, X, WhatsApp y páginas web.

Por ahora, el cantante colombiano ha guardado silencio, sin embargo, su última actualización fue en Instagram con una captura de su álbum “Borondo” que está conquistando las plataformas digitales.