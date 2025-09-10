Filtran segundo video íntimo de Isabella Ladera y Beéle (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Luego que el 7 de septiembre difundieran un video sexual de Isabella Ladera y Beéle, el cual causó una inmensa revolución en redes sociales, la tarde del 10 de septiembre salió lo que sería la segunda parte de dicho material.

Rápidamente, los usuarios hicieron viral este segundo audiovisual, en el que muestra a los artistas en el mismo lugar, por lo que la fecha sería la misma, justo cuando el costeño estaba esperando a su segundo hijo con Cara Rodríguez.

Exponen a Isabella Ladera y a Beéle

Fue una página de República Dominicana la encargada de filtrar el primer video, el cual además de miles de críticas, dejó un sinfín de burlas contra la modelo y el barranquillero.

El clip habría sido grabado justamente cuando ambos estaban iniciando su idilio de amor, el cual empezó bajo la infidelidad del reggaetonero a su expareja y madre de sus dos hijos.

Cabe recordar que, Isabella y Beéle empezaron su amorío en el año 2023 cuando el intérprete de “Si te pillara” quedó enamorado de ella al conocerla en un evento benéfico realizado en Caracas, Venezuela, lo que provocó en él una “inevitable atracción”.

Los involucrados se pronunciaron

La primera en reaccionar a la filtración fue la modelo, quien emitió un comunicado en su cuenta de Instagram, donde aseveró que, lo ocurrido significaba una violación a su privacidad y, afirmó que iniciaría un proceso legal contra su ex, pues, lo acusa de haber difundido el video.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, escribió la tarde del 8 de septiembre.

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa”, añadió culpando directamente al artista, cuyo nombre real es Brandon López.

Por su parte, el equipo de López salió al paso: “Frente a esta situación, se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento indexación o monetización del material”.