LVBP: Lipso Nava reflexiona sobre el pitcheo de Águilas del Zulia en esta temporada

Suscríbete a nuestros canales

Águilas del Zulia vivió una verdadera montaña rusa en la segunda semana de la temporada 2025-26 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El equipo comenzó con una victoria histórica ante Tiburones de La Guaira, luego fueron severamente castigados en Puerto La Cruz ante Caribes de Anzoátegui y cerraron con una recuperación inmediata tras derrotar como visitante a los guairistas y Cardenales de Lara.

El madero respondió en su mejor versión en ese partido contra los guairistas, donde conectaron seis jonrones, incluido dos Grand Slam en un mismo inning, siendo una hazaña inédita en la pelota criolla. Después de ese gran accionar ofensivo, el equipo se trasladó a oriente con las mejores expectativas, pero fueron barridos de forma contundente ante la "Tribu", que le propinó un total de 34 carreras en solo dos juegos.

En busca de ponerle fin a una semana "desastrosa", los aguiluchos lograron su cometido, donde el mismo pitcheo se apuntó como principal protagonista con solo cinco rayitas permitidas en 18 entradas ante la toletería de La Guaira y Lara, que significaron dos importantes lauros para los zulianos.

Lipso Nava habla sobre el pitcheo de Águilas del Zulia

El mánager confesó que después de permitir 15 anotaciones en el segundo encuentro contra Caribes de Anzoátegui tuvo una reunión con los jugadores junto con Alí Castillo, quien destaca como capitán de las Águilas, donde habló de ir evolucionando y pasar página de forma inmediata a las derrotas.

La desastrosa serie contra Caribes quedó atrás y aprendimos la lección. Tenemos que ejecutar y enfrentar a los bateadores, las bases por bolas no nos hacen bien. Además de eso, hablamos de jugar buena defensa y fue algo que se reflejo ayer y hoy (vs Tiburones y Cardenales)", declaró Nava después de la victoria de este domingo 26 de octubre.

Luego cerrar la gira con par de triunfos, el pitcheo del Zulia tiene la misión de mantener su buen momento en el morrito si quieren ver al equipo pelear por los primeros puestos en la presente temporada. Tras cumplirse la segunda semana del campeonato, las Águilas la segunda efectividad más alta con 6.22 y 74 carreras permitidas en nueves compromisos jugados.