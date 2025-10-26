LVBP: Águilas alzan su vuelo y le ganan un duelo intenso a Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto presenció un gran compromiso en la tarde-noche de este domingo. Y es que las Águilas del Zulia y los Cardenales de Lara lo dejaron todo sobre el terreno de juego, solo que al final los rapaces fueron los únicos que pudieron celebrar tras imponerse con marcador de 4 a 2.

Esta cita se trató de un duelo de pitcheo entre Max Castillo por Cardenales, y Patrick Wicklander por Águilas. Si bien ambos permitieron dos carreras en la primera entrada, luego de eso dominaron a placer a sus respectivos rivales. Cabe mencionar que el relevo del conjunto zuliano estuvo a la altura para preservar el triunfo.

Águilas hunden más a Cardenales

Los rapaces no dejaron pasar su oportunidad en la parte alta del primer episodio, y gracias a unos encendidos bates sumaron las dos primeras anotaciones. Con un hombre en la intermedia, Simón Muzziotti pegó un sencillo al jardín izquierdo para inaugurar la pizarra. Minutos después, José Pirela imitó una conexión similar para justamente remolcar al jardinero.

Sin embargo, los crepusculares no tardaron en empatar el choque. En la parte baja del primero, y luego de dos outs, Juan Yépez disparó una línea al jardín central para que Damiano Palmegiani y Everson Pereira anotaran sin problemas desde la tercera y segunda base, respectivamente.

A partir de acá, todo se trató de los lanzadores. En el caso de los visitantes, Eybersson Polanco, Jorgan Cavanerio, Pedro Rodríguez y Silvino Bracho se combinaron para solo permitir dos imparables de los pájaros rojos en los últimos cinco capítulos.

En la parte alta del séptimo, el conjunto zuliano pudo sacarle renta a un nuevo ataque para sentenciar las cosas en Barquisimeto. Esta vez los protagonistas fueron Yonathan Perlaza y Ángelo Castellano, ambos con hits productores.

De esta manera, Águilas del Zulia (5-4) cierran la semana con par de triunfos al hilo para mantenerse en las primeras posiciones. Por su parte, Cardenales de Lara (4-6) todavía no encuentra la fórmula para salir de la zona baja.