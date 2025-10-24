LVBP: Cardenales de Lara reciben a este blindado capitán

Suscríbete a nuestros canales

El liderazgo positivo es una cualidad muy valorada en diversas facetas de la vida, también atañe al mundo de los bates, guantes y pelotas; en el seno del Cardenales de Lara durante los años recientes muy importante ha sido el aporte de Ildemaro Vargas en ese sentido.

Ganar un campeonato es complicado, más aún repetir y ese es el pleno objetivo de los pájaros rojos en este torneo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), al respecto, este 24 de octubre reciben la incorporación de su flamante capitán.

Ildemaro Vargas se alista para Cardenales

Previo a la partida donde reciben en su nido a los Navegantes del Magallanes, Vargas tomó su primera práctica, quedando por definir la posible fecha de su puesta en play.

Firmado originalmente por Caribes de Anzoátegui, con esta organización desempeñó sus primeras dos temporada en la LVBP en 2012/2013 y 2013/2014; luego, el 22 de julio de 2015 fue negociado a los alados junto al jardinero Víctor Acosta, ellos por la ficha de Hernán Iribarren.

Desde entonces, Ildemaro José se convirtió en uno de los bateadores más consistentes y determinantes, tanto para Cardenales como en todo el circuito, además de que ha ofrecido versatilidad desde el aspecto defensivo.

LVBP - Lara - Estadísticas - Temporada 2025/2026

Con el madero ha sumado 465 imparables, 86 dobles, 14 triples, 20 cuadrangulares, 168 remolcadas, 281 anotadas, 43 bases robadas en 56 intentos, 166 boletos, 105 ponches, 6 pelotazos, 6 elevados de sacrificio. Todo en 11 temporadas y 1498 turnos legales, su línea va por:

.310 de average

.380 en porcentaje de embasado

.427 de slugging

.807 en OPS