Tania Sarabia entrará al quirófano y Maite Delgado expresa su apoyo hacia ella

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tradicional “mesaza” navideña organizada por Maite Delgado, la querida actriz venezolana Tania Sarabia sorprendió a propios y extraños al revelar que se someterá próximamente a una nueva intervención quirúrgica.

La cita decembrina tomó un giro emocional cuando Sarabia compartió su situación, dejando a varios invitados conmovidos. La invitación de Maite a todos los televidentes a unirse en la cadena de apoyo y buenos deseos convirtió ese momento en un acto de solidaridad pública.

La valentía de Tania Sarabia y el abrazo colectivo

Lejos de pasar desapercibida, la noticia caló profundo en quienes compartían aquella mesa, y también en el público. Varios invitados aprovecharon para expresar su cariño y respaldo, recordando que la comunidad abraza con fuerza a quienes atraviesan momentos complejos.

Fue un recordatorio conmovedor de que, en tiempos de desafío, las palabras de ánimo y los buenos deseos tienen la fuerza suficiente para reconfortar.

“Tómense de la mano por favor, para que toda esta energía llegue a Tania. Aquí va la salud, decretada tu salud. Estás bien, estás sana y estás con nosotros por muchos años”, expresó la animadora.

El cáncer tocó la vida de Tania

La historia de Sarabia con la salud no es nueva. En 2004 fue diagnosticada con cáncer de mama, una noticia que le cambió la vida por completo, tal como lo ha manifestado en varias entrevistas.

Tras superar esa primera batalla, no solo regresó a los escenarios, sino que se convirtió en defensora de la prevención y la solidaridad, colaborando activamente con la organización Senos Ayuda, llevando un mensaje de esperanza, conciencia y apoyo entre mujeres diagnosticadas.

Aún así, los desafíos no han terminado y esta nueva operación representa otro tramo en su camino, otro desafío personal que ella enfrenta con la misma valentía que la distinguió desde sus inicios.