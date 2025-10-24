LVBP: Magallanes eléctrico y anuncia este importado Guante de Oro en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Llegada la jornada de este 24 de octubre, los Navegantes del Magallanes han sorprendido con un récord negativo de 1 ganado, 4 perdidos que les hace últimos en la tabla de posiciones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Empero, el conjunto de Eduardo Pérez ha mostrado magnífico pitcheo; con 2.58 en promedio de carreras limpias permitidas, y 1.13 de whip, apuntalan estos dos importantes apartados estadísticos, solo que las cosas aún no entran en sinergia, mientras tanto, todos trabajan en ello y eso incluye a la gerencia deportiva, que este viernes sacude los cimientos del circuito con un nuevo anuncio.

Se trata de la contratación del campocorto con 11 años de experiencia en la MLB, Andrelton Simmons, uno de los mejores en la faceta defensiva y que durante su carrera se ha posicionado muy bien también en estadísticas sabermétricas.

Navegantes del Magallanes en modo trabuco

Aunque desde 2022 no ve acción con algún elenco de Grandes Ligas, en el reciente verano viene de laborar en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB); jugó para los Dorados de Chihuahua.

Durante su trayectoria en el mejor beisbol del mundo, de 2012 a 2022, fue reconocido con el premio Guante de Oro en 2013 y 2014 cuando estuvo con Bravos de Atlanta, así como 2017 y 2018 como parte de los Angelinos de Los Ángeles.

Nativo de Curacao, Andrelton Alexander tiene 36 años de edad, también formó parte de los Twins de Minnesota y Cachorros de Chicago; acumuló 4441 turnos legales, 1169 imparables, 201 dobles, 23 triples, 70 jonrones, 444 remolcadas, 501 anotadas, 72 bases robadas en 96 intenciones, 304 boletos, 461 ponches, 26 pelotazos y 29 elevados de sacrificio. Todo dio línea ofensiva en:

LVBP - MLB - Grandes Ligas - Estadísticas - Andrelton Simmons

.263 de average

.312 en porcentaje de embasado

.366 de slugging

.678 de OPS.

En el aspecto defensivo, en las paradas cortas, 10338.1 entradas, 1763 outs, 3362 asistencias, 101 errores, 783 doble plays, .981 en porcentaje de fildeo y 125 en Total de carreras defensivas por encima de la media (Rtot por sus siglas en inglés).

Para ese último ítem, con 15 apuntaló la Liga Nacional en 2012, con 29 en 2013 fue el mejor de todos en la MLB.