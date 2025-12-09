LVBP: Magallanes podría sufrir modificaciones en su rotación abridora

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Navegantes del Magallanes puede estar sufriendo un duro golpe en su rotación de abridores para lo que resta de temporada. Según el periodista, Carlos Valmore, el lanzador Bryan Mata, firmó contrato para jugar en Asia, lo que perjudica su continuidad durante esta ronda regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

De confirmarse esta noticia, sería una baja sensible para la planificación del Manager Yadier Molina, tomando en cuenta que es uno de los menores brazos que tienen disponible en su roster activo y así sus números lo respaldan.

Bryan Mata y su posible ausencia con Magallanes

El pelotero de 26 años tiene ocho juegos lanzados, en los que ha visto acción en seis de ellos como abridor. En este lapso de tiempo, su récord es de 4 victorias y 2 derrotas, 30.0 innings lanzados, seis boletos otorgados, 28 ponches y efectividad de 1.50.

La ausencia de Mata representa más que la pérdida de un abridor, ya que implica la baja de un brazo capaz de ofrecer estabilidad, profundidad y calidad en salidas consecutivas en un momento en el que su franquicia está peleando por postemporada.

La directiva de Magallanes ha mostrado prudencia y esperan recibir información detallada sobre la disponibilidad del pitcher en caso de que su nuevo contrato le permita volver más adelante, aunque esa posibilidad luce complicada tomando en cuenta que la tendencia es que no reciban el permiso para actuar en pelota invernal.

Finalmente, la salida de Bryan Mata será un tema constante en las próximas semanas si se confirma su ausencia por lo que resta de la campaña regular en la pelota criolla y más viendo la situación de los Navegantes del Magallanes en esta edición 2025/2026 de la LVBP.