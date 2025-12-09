Petróleo venezolano inspiración de Anna Blanco para traje típico de Miss Charm

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela es un país conocido en todo el mundo por el rico petróleo que posee, dicho reconocimiento ha sido de inspiración para el traje típico de Miss Charm Venezuela 2025, Anna Patricia Blanco Flores.

Un llamativo traje típico

Durante la competencia preliminar realizada la mañana de este martes 9 de diciembre, la joven ha llevado el llamativo traje con mucha, soltura, elegancia y clase en el escenario.

La joven es parte del organización Miss Grand Venezuela, dirigida por Jacqueline Aguilera de la mano de Esteban Velásquez.

El National Costume representa en la parte superior el crudo extrapesado emulando a la perfección la Faja del Orinoco, una vasta zona en el país que contiene las mayores reservas de petróleo del mundo.

Mientras, que la parte inferior representa las herramientas que se implementan para extraer el crudo. Anna ha realizado un performance de mucha mística, al caminar por el escenario moviendo los brazos, junto a una corona negra.

El público aplaudió la belleza de la modelo y cantante, quien busca para el país la primera corona del certamen, que solo lleva tres ediciones.

Otros desfiles

Anna, ganadora de El Concurso by Osmel Sousa y representante de Venezuela en el Miss Grand Internacional 2024, ha realizado otras presentaciones en traje de baño y gala.

Para el desfile de baño, ha hecho una pasarela contundente y de mucha energía, que la hicieron lucir radiante, mostrando sus curvas.

Mientras, que para gala ha llevado elegancia, glamour y mucha teatralidad, con una creación del diseñador Honicer Sandoval.