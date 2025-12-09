El Clásico Mundial calienta motores: cumbre global para las reuniones de invierno

Suscríbete a nuestros canales

Delegados, gerentes generales y managers de 21 naciones se reúnen para alinear estrategias y logística de cara al torneo más importante de selecciones nacionales. Con la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol ( WBC ) en el horizonte, las reuniones de invierno se han convertido en el escenario de una cumbre de coordinación global.se reúnen para alinear estrategias y logística de cara al torneo más importante de selecciones nacionales.

La masiva asistencia subraya el compromiso global con el béisbol, pero la lista de presentes reveló una ausencia singular y llamativa: la delegación de Cuba.

Convocatoria de élite para la logística global

La conferencia reunirá a personal de alto rango, crucial para la gestión de las nóminas, la coordinación de viajes y la comunicación con los jugadores.

América fuerte: La representación de América Latina y el Caribe es robusta, con la presencia de figuras clave como el Gerente General Nelson Cruz (República Dominicana), el Gerente General Carlos Beltrán (Puerto Rico), el Manager Dusty Baker (Nicaragua) y el Coordinador de Scouts Rafael Yáñez (Venezuela). También asistieron Canadá, Colombia, México, Panamá, Brasil y el equipo de USA.

Asia y Europa presentes: El compromiso se extendió al otro lado del Atlántico y el Pacífico, con delegaciones de las potencias asiáticas como Japón y Corea del Sur, y naciones europeas emergentes en el béisbol como Italia, Países Bajos, Gran Bretaña e Israel, junto a la República Checa.

La silla vacía: el caso de Cuba

En medio de esta gran movilización internacional, la ausencia de la delegación cubana fue el punto discordante de la jornada.