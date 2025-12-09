El Clásico Mundial calienta motores: cumbre global para las reuniones de invierno

La masiva asistencia subraya el compromiso global con el béisbol, pero la lista de presentes reveló una ausencia singular y llamativa: la delegación de Cuba.
Convocatoria de élite para la logística global
La conferencia reunirá a personal de alto rango, crucial para la gestión de las nóminas, la coordinación de viajes y la comunicación con los jugadores.
-
América fuerte: La representación de América Latina y el Caribe es robusta, con la presencia de figuras clave como el Gerente General Nelson Cruz (República Dominicana), el Gerente General Carlos Beltrán (Puerto Rico), el Manager Dusty Baker (Nicaragua) y el Coordinador de Scouts Rafael Yáñez (Venezuela). También asistieron Canadá, Colombia, México, Panamá, Brasil y el equipo de USA.
-
Asia y Europa presentes: El compromiso se extendió al otro lado del Atlántico y el Pacífico, con delegaciones de las potencias asiáticas como Japón y Corea del Sur, y naciones europeas emergentes en el béisbol como Italia, Países Bajos, Gran Bretaña e Israel, junto a la República Checa.
La silla vacía: el caso de Cuba
En medio de esta gran movilización internacional, la ausencia de la delegación cubana fue el punto discordante de la jornada.
-
El Clásico: El Clásico Mundial de Béisbol, a diferencia de otros eventos deportivos, permite la participación de jugadores nacidos en el país o con ciudadanía/ascendencia, lo que ha generado históricamente desafíos únicos para Cuba debido a las complejas relaciones con los jugadores que abandonaron la isla y son agentes libres o militan en la MLB.
-
Implicaciones: La falta de representación oficial en estas conferencias podría traducirse en mayores dificultades para la coordinación de la nómina, el manejo de permisos y la logística general del equipo cubano, un equipo que, a pesar de las adversidades, siempre se ha destacado en el torneo.