El Clásico Mundial calienta motores: cumbre global para las reuniones de invierno

Cuba es la única nación participante que no envió delegación a la conferencia de planificación

Por

Eimy Carta
Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 03:34 pm
Con la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) en el horizonte, las reuniones de invierno se han convertido en el escenario de una cumbre de coordinación global. Delegados, gerentes generales y managers de 21 naciones se reúnen para alinear estrategias y logística de cara al torneo más importante de selecciones nacionales.

La masiva asistencia subraya el compromiso global con el béisbol, pero la lista de presentes reveló una ausencia singular y llamativa: la delegación de Cuba.

Convocatoria de élite para la logística global

La conferencia reunirá a personal de alto rango, crucial para la gestión de las nóminas, la coordinación de viajes y la comunicación con los jugadores.

  • América fuerte: La representación de América Latina y el Caribe es robusta, con la presencia de figuras clave como el Gerente General Nelson Cruz (República Dominicana), el Gerente General Carlos Beltrán (Puerto Rico), el Manager Dusty Baker (Nicaragua) y el Coordinador de Scouts Rafael Yáñez (Venezuela). También asistieron Canadá, Colombia, México, Panamá, Brasil y el equipo de USA.

  • Asia y Europa presentes: El compromiso se extendió al otro lado del Atlántico y el Pacífico, con delegaciones de las potencias asiáticas como Japón y Corea del Sur, y naciones europeas emergentes en el béisbol como Italia, Países Bajos, Gran Bretaña e Israel, junto a la República Checa.

La silla vacía: el caso de Cuba

En medio de esta gran movilización internacional, la ausencia de la delegación cubana fue el punto discordante de la jornada.

  • El Clásico: El Clásico Mundial de Béisbol, a diferencia de otros eventos deportivos, permite la participación de jugadores nacidos en el país o con ciudadanía/ascendencia, lo que ha generado históricamente desafíos únicos para Cuba debido a las complejas relaciones con los jugadores que abandonaron la isla y son agentes libres o militan en la MLB.

  • Implicaciones: La falta de representación oficial en estas conferencias podría traducirse en mayores dificultades para la coordinación de la nómina, el manejo de permisos y la logística general del equipo cubano, un equipo que, a pesar de las adversidades, siempre se ha destacado en el torneo.

 

 

Martes 09 de Diciembre de 2025
