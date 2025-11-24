¡Oficial! Salvador Pérez será el capitán de Venezuela en el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez fue confirmado como el capitán de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El receptor de Kansas City Royals será el encargado de lucir a "C" como principal referente entre los peloteros criollos en el venidero evento del diamante.

Después de que recibiera la confianza por parte de Omar López en diferentes entrevistas, el Team Béisbol Venezuela ha confirmado a "Salvy" como el capitán de la selección nacional para la venidera competición, que se jugará del 5 al 17 de marzo de 2026.

La figura de los Reales de Kansas City en las Grandes Ligas tomará el cargo de Miguel Cabrera, quien fue el última mandamás entre los jugadores en la pasada edición del Mundial de béisbol. El de La Bocaína dirá presente en su cuarto certamen con los vinotintos, quienes buscarán superar los Cuartos de Final, fase ronda se quedaron en la anterior tras perder contra Estados Unidos. Además de 'Miggy', el receptor también se une a Omar Vizquel como las figuras que han capitán del país en el certamen.

Salvador Pérez nombrado capitán de Venezuela

La presencia de Pérez será vital en las aspiraciones del equipo nacional en el Clásico Mundial. Precisamente, el experimentado receptor fue uno de los peloteros venezolanos más destacados en la pasada entrega, donde fue galardonado con el MVP en el Grupo D, que compartieron con República Dominicana, Puerto Rico, Israel y Nicaragua.

Para la sexta edición de este torneo, los dirigidos por Omar López estarán involucrados en el Grupo D junto a las selecciones de República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua, llave que se desarrollará desde el LoanDepot Park, hogar de los Marlins de Miami en MLB.

Aunque William Contreras apunta como receptor titular de los criollos, Salvador Pérez apunta entre los jugadores estelares del combinado tricolor sea como bateador designado o primera base, donde ha sumado una experiencia interesante en las últimas campañas en Las Mayores.