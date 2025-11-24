MLB: Robert Suárez despierta un gigante interés en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jugadores venezolanos más destacados de la temporada 2025 de las Grandes Ligas fue el cerrador de los Padres de San Diego, Robert Suárez. El diestro tuvo una campaña verdaderamente fenomenal, en la que dejó efectividad de 2.97 en 70 juegos, para acumular nada más y nada menos que 40 rescates.

Estos números hicieron que Suárez se afianzara como uno de los mejores cerradores de Las Mayores. Precisamente, este buen nivel generó que el oriundo de San Félix decidiera salirse de su contrato, que lo ataba a San Diego por dos años más, a cambio de 16 millones en total, para buscar una mayor remuneración económica.

El sitio "MLB Trade Rumors" le proyecta al venezolano una firma de tres años y 48 millones de dólares, lo que significaría un promedio de 16 millones por campaña. Hay varios equipos que están interesados en firmar a Robert Suárez, y uno de ellos hace vida en la ciudad de Nueva York.

Robert Suárez despierta interés en los Mets

Según reporta Will Sammon, periodista de The Athletic, los Mets de Nueva York se encuentran en la búsqueda de un cerrador, en caso de que no prosperen las conversaciones con Edwin Díaz, y entre los posibles candidatos, uno de los más fuertes es Robert Suárez.

El derecho no es el único taponero que despierta interés dentro de los Mets, quienes también estarían tanteando a Devin Williams, quien viene de lanzar con los Yankees. De esta manera, los Mets son el primer equipo vinculado públicamente con Suárez, pero muy seguramente no serán los únicos en carrera por firmar al nacido en el Estado Bolívar.