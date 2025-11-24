LVBP: Carlos Hernández no la pasa nada bien y es castigado en otra presentación

Suscríbete a nuestros canales

El bullpen de los Leones del Caracas cuenta con muy buenos brazos en esta temporada, pero la realidad es que las cosas no le han salido nada bien a varios de ellos. Entre los que han sufrido enormemente con el poder de los rivales resalta Carlos Hernández, quien de hecho es el cerrador del equipo.

Y es que el oriundo de Guayana ha desperdiciado hasta tres oportunidades de salvamento, algo que sin duda ha preocupado al manager José Alguacil y al resto del staff técnico. Además, en cuatro de sus seis presentaciones ha concedido carreras, lo que de a entender que sus lanzamientos no han estado del todo acertados.

Números alarmantes de Carlos Hernández

La jornada de este domingo dejó otra derrota de Leones del Caracas, esta vez por 9 a 7 ante Tiburones de La Guaira. Si bien los capitalinos llegaron a la parte alta del noveno con el marcador adverso, Alguacil optó por usar a Carlos Hernández para mantener la desventaja solo por una carrera.

Sin embargo, en lo que debía ser un inning tranquilo, al final terminó siendo otro duro golpe para el lanzador venezolano. Luego de sacar el primer out sin problemas, Yangervis Solarte lo castigó con un descomunal cuadrangular por todo el jardín derecho, dejando así cifras definitivas en el Estadio Monumental.

De esa manera, Carlos Hernández permitió su séptima carrera de la campaña tras 5.2 innings de labor en seis encuentros. De hecho, es el segundo vuelacercas que recibe después de aquel de Luis Sardiñas, el 13 de noviembre, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Cabe mencionar que los únicos compromisos donde no toleró rayitas fueron, justamente, cuando concretó sus dos salvamentos. El primero fue ante Navegantes del Magallanes el 8 de noviembre, y el segundo contra Águilas del Zulia el día 21.

Números de Carlos Hernández en la temporada 2025-2026 de la LVBP