MLB: Venezolano Carlos Hernández firma con equipo de la Liga Americana para el 2026

El criollo jugó 41 encuentros en la última temporada 2025

Por

Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 12:04 pm
MLB: Venezolano Carlos Hernández firma con equipo de la Liga Americana para el 2026
Foto: Cortesía
Luego de una temporada 2025 de altos y bajos, Carlos Hernández firmó con un nuevo equipo para volver a las Grandes Ligas en el 2026. El criollo vistió tres uniformes este año y con este nuevo contrato intentará establecerse nuevamente en el mejor beisbol del mundo.

El lanzador derecho cuenta con una buena experiencia en Las Mayores y si llega con buena forma, puede hacerse con un puesto en esta franquicia que confió en su talento para la venidera campaña.

Carlos Hernández vuelve a Cleveland

Según reportó Aram Leighton en su cuenta X, Hernández acordó contrato de Ligas Menores con los Guardianes de Cleveland para la temporada 2026, un acuerdo que seguro tiene invitación a los Entrenamientos de Primavera, donde buscará hacer el roster para jugar su séptima campaña en MLB.

Carlos Hernández, de 28 años, tuvo una temporada bastante movida el año pasado, jugando con los Phillies de Philadelphia, Tigres de Detroit y Guardianes. A lo largo de 43.1 entradas, registró una efectividad de 6.23, mostrando algunos altibajos pero también momentos de buen pitcheo que le permitieron mantenerse en las rotaciones de los equipos donde pasó.

A lo largo de su carrera, el venezolano ha lanzado un total de 299.2 entradas y mantiene una efectividad de 5.14 . Aunque los números no son los más impresionantes, su experiencia en distintas franquicias y su capacidad para adaptarse a nuevos entornos le han dado oportunidades para seguir desarrollándose y buscar consolidarse como un lanzador confiable.

Viernes 07 de Noviembre de 2025
