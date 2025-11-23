LVBP: Jadher Areinamo no para de aprender y toma inspiración de Yangervis Solarte

Suscríbete a nuestros canales

El pelotero sensación de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional es, sin duda alguna, Jadher Areinamo. El joven toletero de Tiburones de La Guaira está haciendo su debut en nuestra pelota a sus 21 años, y a pesar de su juventud, el campeonato le ha quedado pequeño hasta los momentos.

Este domingo 23 de noviembre, conectó cuadrangular número 12 del año, para abrir la pizarra ante Leones del Caracas en el Estadio Monumental. Lo hizo además bajo la atenta mirada de un antiguo ídolo de su infancia, quien ahora es su compañero de equipo: Yangervis Solarte.

A sus 38 años de edad, Yangervis Solarte tiene una carrera bastante amplia, por lo que sabe identificar el talento cuando lo ve, y en Jadher Areinamo ve oro puro. Meridiano pudo conversar con ambos peloteros en exclusiva, para hablar de este especial vínculo que se empieza a formar, y que puede ser muy fructífero para el prospecto de los Rays de Tampa Bay.

Solarte-Areinamo, un duo valioso

La buena relación entre Yangervis Solarte y Jadher Areinamo parecía estar destinada a suceder, ya que son dos jugadores con características similares: cubren prácticamente todo el infield; batean para promedio; tienen buen porcentaje de embasado; y se les da bien conectar extrabases. Para Solarte, ver en acción al "Niño de la UD 17" ha sido toda una experiencia.

"Hace poco hablaba con él y me decía que yo era uno de los peloteros a los que él ha seguido. Me contenta mucho. Lo estaba viendo anteriormente y guao, la energía que tiene para jugar el juego, su talento. Le he dicho que siga trabajando la mente, porque talento tiene de sobra", destacó Solarte.

Del mismo modo, el veterano jugador guairista habló sobre las similitudes que encuentra entre Areinamo y él mismo. "Lo veo en la energía que tiene en el juego y en la agresividad. Espero que lo mantenga, me tiene sorprendido. Tiene más fuerza eso sí, tiene un poder increíble, es algo que tiene que considerar seguir trabajando para que aumente más", afirmó.

Por su parte, Jadher Areinamo confesó que, en efecto, Yangervis Solarte es un ejemplo a seguir para él, y que su llegada puede ser muy útil para él. "Desde que llegó aquí he tratado de aprender lo más que puedo. Lo veía cuando era niño y me gustaba su forma de juego: agresivo y siempre peleando por el equipo. Para mí es un orgullo jugar con él", comentó.

Finalmente, Areinamo aseguró que aprovechará al máximo la oportunidad de poder compartir clubhouse con Solarte. "Siempre estaré escuchando todo lo que él me pueda enseñar. Fue un jugador que jugó muchos años en Grandes Ligas, y eso no es fácil".