LVBP: Rangel Ravelo se pone a un hit de ser inmortal en Cardenales de Lara

Sin duda alguna, uno de los mejores importados de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en los últimos años, ha sido el cubano Rangel Ravelo. El oriundo de La Habana vino a Venezuela por primera vez en la temproada 2015/16, con el uniforme de Cardenales de Lara. Su año fue tan espectacular que, de inmediato, se convirtió en un fijo del equipo larense.

10 años después, con mucha más experiencia y rodaje en el mundo del beisbol, el toletero sigue siendo pieza importante de los crepusculares, y aunque no vive tal vez su mejor presente con el madero, sí ha sido capaz de mostrar su característica calidad ofensiva, y de acumular marcas importantes.

Por ejemplo, este sábado 22 de noviembre se fue de 4-1 en el triunfo de sus Cardenales de Lara sobre Caribes de Anzoátegui, por pizarra de 2-0. Con ese inatrapable, Rangel Ravelo igualó un tope histórico dentro de la organización, y se puso a un solo hit de escribir su nombre con letras doradas en la historia cardenalera.

Rangel Ravelo, importado legendario

Y es que, con su sencillo ante Caribes de Anzoátegui, Rangel Ravelo llegó a 313 inatrapables de por vida con Cardenales de Lara, para así igualar a Tom Evans como el importado con más hits conectados en la historia de la franquicia.

El cubano ya había dejado atrás este año en este listado a su compatriota Orlando González, quien entre 1975 y 1979 conectó 304. Ahora, está a tan solo un hit de ser líder entre los extranjeros cardenaleros, marca que, sin duda alguna, le hará justicia al tremendo legado que ha podido fabricar con el equipo crepuscular.