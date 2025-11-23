LVBP: Gorkys Hernández no para de batear y mantiene una fantástica racha

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua cayeron derrotados ante Leones del Caracas en Maracay este sábado 22 de noviembre, en un duelo de batazos que culminó en favor de los capitalinos por pizarra de 9-6. A pesar de esta caída, los aragüeños salieron del encuentro con una noticia sumamente positiva: la actuación de Gorkys Hernández.

El jardinero llegó durante la temporada muerta al equipo felino, proveniente de Cardenales de Lara, y aunque le había costado arrancar en lo que va de zafra, sus últimos encuentros han sido un testimonio del enorme talento que posee con el madero, ese que lo ha convertido en uno de los mejores bateadores de los últimos años en nuestro circuito.

Y es que, en la caída de los Tigres de Aragua ante Leones, Gorkys Hernández vivió una gran jornada, al embasarse en cuatro de sus cinco apariciones al plato, con par de boletos y dos sencillos, hits que además le permitieron alargar una sensacional racha que lo convierten, probablemente, en el toletero más encendido de la actualidad.

Gorkys Hernández y su demencial racha hiteadora

Con los dos inatrapables conectados ante los lanzadores de Leones del Caracas, Gorkys Hernández extendió su racha a nada más y nada menos que 18 juegos consecutivos con al menos un imparable para la causa tigrera, seguidilla que ha hecho que sus números se disparen.

El 30 de octubre, un día antes de iniciar esta racha, el jardinero se fue de 5-0 ante Cardenales de Lara, y dejó su promedio en .231. Hoy, a casi un mes de aquel duelo, el experimentado toletero batea ya para .352, más de 100 puntos por encima de lo que registraba antes de estos 18 compromisos en los que ha sido una fuerza ofensiva temible para los lanzadores rivales.