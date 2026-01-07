¿Dominio o disponibilidad? El dilema de los 65 partidos que podría dejar a Jokić sin trono

Suscríbete a nuestros canales

La NBA se encamina hacia una colisión frontal entre la justicia deportiva y la rigidez reglamentaria. Con la temporada 2025-26 alcanzando su ecuador, un escenario que parecía una advertencia teórica se ha convertido en una realidad incómoda: Nikola Jokić, para muchos el mejor jugador del planeta, podría quedar fuera de los equipos All-NBA, permitiendo que figuras como Karl-Anthony Towns ocupen su lugar simplemente por una cuestión de salud.

El culpable de este cisma es la regla de los 65 partidos, el umbral mínimo de participación que la liga implementó para combatir el load management (descanso de estrellas). Sin embargo, lo que se diseñó como una red para atrapar a los que "eligen" no jugar, está empezando a estrangular a quienes sufren lesiones legitimas.

La cruda realidad de los números

Tras sufrir una hiperextensión de rodilla en diciembre, Jokić se enfrenta a un calendario implacable. Los reportes indican que el serbio terminará la campaña con un máximo de 62 partidos jugados. Sus estadísticas son, una vez más, de videojuego: promedia casi un triple-doble con un nivel de eficiencia histórica.

Por otro lado, Karl-Anthony Towns, ahora en los Knicks, proyecta alcanzar los 67 partidos. Aunque sus números son estelares (24 puntos y 11 rebotes por noche), pocos analistas argumentarían que su impacto en el juego este año ha superado al de "The Joker". Pero bajo las reglas actuales, la conversación no es sobre quién es mejor, sino sobre quién llegó a la meta.

"Estamos ante el escenario de pesadilla de la NBA", comenta un ejecutivo de la Conferencia Este. "Que el MVP unánime en el campo no sea elegible para un premio porque le faltaron tres noches de trabajo tras una lesión real, le quita prestigio a los galardones históricos".

El debate: ¿Es justo el "corte seco"?

La controversia divide a la liga en dos bandos:

Los puristas de la disponibilidad: Argumentan que el mejor talento no sirve de nada si está en el banquillo. Para este grupo, jugar 82 (o al menos 65) partidos es una habilidad en sí misma. Premiar a Towns sobre Jokić es premiar la durabilidad y el compromiso físico con la temporada regular.

Los defensores del impacto: Sostienen que 60 partidos de una leyenda valen más que 80 de un jugador de segundo nivel. Para ellos, los premios All-NBA deben registrar quiénes fueron los mejores jugadores del año, no quiénes tuvieron mejor suerte con las lesiones.

Más que un trofeo: El impacto financiero

Este dilema no es solo una cuestión de ego o legado. Formar parte de los equipos All-NBA es el disparador para los contratos "súper máximos". Si un jugador como Jokić (o Giannis Antetokounmpo, que también está en la cuerda floja por la misma regla) queda fuera, las implicaciones en el límite salarial de sus equipos y en sus propias cuentas bancarias son masivas, pudiendo costarles más de $40 millones en futuras extensiones.

¿Hacia una reforma en 2027?

La situación de este año ha provocado que la Asociación de Jugadores (NBPA) comience a presionar para una revisión del convenio colectivo. Se barajan opciones como bajar el umbral a 60 partidos o incluir una "cláusula de lesión mayor" verificada por médicos independientes de la liga.

Mientras tanto, los votantes se preparan para una de las elecciones más extrañas de la historia. Si el sistema no cambia, los libros de récords de 2026 contarán una historia donde el mejor centro del mundo fue invisible, no por falta de talento, sino por un cronómetro que se detuvo tres juegos antes de lo permitido.