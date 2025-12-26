¿Sumará un nuevo trofeo? Nikola Jokic rebasa a Shai Gilgeous-Alexander en la carrera por el MVP

Suscríbete a nuestros canales

La carrera por el trofeo Michael Jordan al Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA ha dado un vuelco dramático en las últimas 48 horas. Según los datos más recientes de Polymarket, la plataforma líder en mercados de predicción, el pívot de los Denver Nuggets, Nikola Jokić, ha superado oficialmente a Shai Gilgeous-Alexander (SGA) como el máximo favorito para alzarse con el galardón en la temporada 2025-26.

Este cambio de tendencia se produce tras una semana crítica para los Oklahoma City Thunder, que han visto cómo su cómoda ventaja en la cima de la Conferencia Oeste comenzaba a erosionarse debido a una racha de resultados negativos.

El "enfriamiento" del Thunder y SGA

Tras un inicio de temporada histórico, el equipo dirigido por Mark Daigneault ha entrado en su primer bache serio del curso. Los Thunder han perdido cuatro de sus últimos seis encuentros, incluyendo derrotas consecutivas ante rivales directos y un doloroso revés frente a los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama en la jornada especial de Navidad (117-102).

A pesar de que Shai Gilgeous-Alexander continúa promediando números de élite —superando los 32 puntos por partido en el mes de diciembre—, la caída colectiva del equipo ha afectado directamente su percepción en los mercados de apuestas. Los analistas señalan que, aunque la producción individual de SGA sigue siendo histórica, el balance de victorias y derrotas es el factor decisivo que los "traders" de Polymarket están castigando en esta etapa de la competición.

Jokić: La constancia de un tres veces MVP

Mientras el Thunder se enfriaba, Nikola Jokić ha mantenido a los Denver Nuggets en la lucha por el liderato del Oeste con una regularidad asombrosa. El serbio viene de establecer récords personales de asistencias y de firmar actuaciones de 30-20-10 que han recordado al mundo por qué ya posee tres trofeos MVP en sus vitrinas.

En Polymarket, la probabilidad implícita de Jokić para ganar su cuarto MVP ha subido notablemente, situándose por encima del 45% frente al 38% que mantiene ahora Gilgeous-Alexander. Este movimiento refleja la confianza de los inversores en la capacidad de Jokić para cargar con el peso de los Nuggets, especialmente ante las inconsistencias físicas de su plantilla secundaria.

El impacto de los mercados de predicción

El uso de plataformas como Polymarket para medir la carrera por el MVP ha ganado una relevancia sin precedentes este año. A diferencia de las encuestas tradicionales a periodistas, estos mercados reaccionan en tiempo real a cada posesión, lesión o declaración, ofreciendo un termómetro financiero de quién tiene realmente el impulso en la liga.

"Vemos una correlación directa entre la racha de 2-4 del Thunder y la migración de capital hacia Jokić", explican expertos en apuestas deportivas. "SGA era el favorito prohibitivo hace apenas diez días, pero en la NBA, una semana de 'frío' puede cambiar el destino de un trofeo".