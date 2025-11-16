Gorkys Hernández encadena esta cantidad de juegos en fila conectando imparable

Suscríbete a nuestros canales

Después de un comienzo de temporada ligeramente lento, para lo que acostumbra Gorkys Hernández, el jardinero atraviesa una increíble seguidilla de encuentros consecutivos bateando incogibles, siendo vital en el lineup de los Tigres de Aragua.

El experimentado ex grandeliga llegó en el comienzo del torneo a 600 imparables en su carrera, pero su promedio estuvo por debajo de los .300 durante aproximadamente dos semanas y media.

Gorkys Hernández lleva esta racha de juegos bateando imparables:

Sin embargo, desde el 31 de octubre en adelante, la historia es otra. En esos últimos 17 días, "The Hunter" ha jugado 14 desafíos y en todos, acumula al menos un indiscutible, una seguidilla impresionante.

Además, en la jornada de este sábado, despachó su primer bambinazo de la campaña con un soberbio batazo a la banda contraria, otra muestra del gran momento que atraviesa el jardinero de 38 años.

Estos son los notables números de Gorkys Hernández en el mes de noviembre:

T: 54

H: 20

HR: 1

CI: 5

CA: 7

BR: 2

AVG: .370

OBP: .417

SLG: .426

OPS: .843.

Aunado a eso, está a una sola base estafada de alcanzar los 100 robos de por vida, para superar al "Rey" David Concepción (99) y empatar a Luis Sojo (100) en el décimo puesto de este renglón histórico, un logro más a su destacada Zafra 2025-2026.