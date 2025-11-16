LVBP

Así de cerrada se pone la tabla de posiciones tras la jornada de este sábado en la LVBP

Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 12:02 am

La diferencia entre el primero y el último lugar es de solamente cuatro juegos

El fin de semana, comenzó con una gran jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y tras los recientes resultados, hay que divisar lo apretada que se puso la tabla de posiciones.

La mayoría de los conjuntos que están en la parte inferior de la tabla, obtuvieron resultados positivos este sábado y eso colocó un empate en la cima, además de que acortó la diferencia entre el primero y el último lugar a cuatro desafíos.

Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP:

  1. Águilas del Zulia (13-10)
  2. Bravos de Margarita (14-11)
  3. Caribes de Anzoátegui (13-11)
  4. Tigres de Aragua (14-11)
  5. Leones del Caracas (11-11)
  6. Cardenales de Lara (11-13)
  7. Tiburones de La Guaira (11-14)
  8. Navegantes del Magallanes (10-15).

