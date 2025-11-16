Magallanes se inspira y alarga el mal momento de Tigres

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes superaron por segundo día consecutivo a los Tigres de Aragua esta vez con pizarra de 4 carreras por 1, para sumar su tercera victoria consecutiva y extender la racha de los maracayeros a seis reveses al hilo.

El grandeliga José Suárez tuvo su primera presentación con el uniforme turco y no recibió anotaciones en 3.2 capítulos de labor. Mientras que el relevo se comportó a la altura y la única rayita de la visita, fue producto de un cuadrangular de Gorkys Hernández ante José Franco.

Renato Núñez se fue para la calle:

Por su parte, la ofensiva turca sumó su primera anotación en el primer episodio con un sencillo remolcador de Yasiel Puig y con el duelo 1-1, Renato Núñez entró como emergente en el séptimo episodio y se voló la barda, para darle ventaja a los de casa.

En ese mismo capítulo, los "Eléctricos" sumaron un par de carreras más, dándole la tranquilidad necesaria al bullpen, para cerrar el duelo. El triunfo fue, para el joven Saúl García, el salvado se lo apuntó Enderson Franco y la derrota va a la cuenta de Daniel Juarez.

Con esta victoria, los carabobeños siguen últimos en la tabla con balance de 10-15, sin embargo, quedaron a 2.5 juegos de diferencia del quinto puesto y a cuatro del líder, Águilas del Zulia. Por su parte, los "Bengalíes" se pusieron con récord de 14-12 y ahora están empatados en el tercer lugar con Caribes de Anzoátegui