MLB: Toronto apunta a fortalecer su relevo

La temporada 2025 terminó con un sabor amargo para los Azulejos de Toronto. La derrota en el Juego 7 de la Serie Mundial ante los Dodgers, marcada por el blown save de Jeff Hoffman, dejó en evidencia una necesidad urgente: reforzar el bullpen con un cerrador de élite. En ese contexto, el nombre de Raisel Iglesias ha emergido como una opción prioritaria para la gerencia canadiense.

Según reportes del periodista independiente Francys Romero, los Azulejos figuran entre los equipos más interesados en adquirir al veterano lanzador cubano, quien entra al mercado de agentes libres como uno de los brazos más codiciados del invierno.

Un cierre de temporada que lo reivindica

Aunque la primera mitad de 2025 fue complicada para Iglesias, su segunda parte fue sencillamente brillante. En sus últimos 27 juegos, registró una efectividad de 0.34, un WHIP de 0.64 y una impresionante relaciónponches/boletos de 27/6 en 26.2 innings lanzados.

A sus 36 años, Iglesias sigue generando swings fallidos por encima del 14% y mantiene una tasa de ponches superior al 27%, lo que demuestra que su arsenal sigue siendo efectivo y competitivo.

¿Por qué Iglesias encaja en Toronto?

La gerencia de los Azulejos encabezada por Ross Atkins, ha dejado claro que el rol de cerrador para 2026 está abierto. Iglesias, con su historial de 30 salvamentos por temporada y su experiencia lo convierten en una mejor opción que Hoffman. Además, su experiencia en equipos contendientes como los Bravos y los Rojos le da un valor intangible que Toronto necesita para dar el siguiente paso.

El bullpen de los canadienses ya cuenta con piezas sólidas como Jordan Romano y Erik Swanson, pero la incorporación de Iglesias permitiría reconfigurar roles y fortalecer el tramo final de los juegos, un aspecto que fue decisivo en la Serie Mundial.

Iglesias, codiciado por varios equipos

El interés en Raisel Iglesias no es exclusivo de Toronto. Equipos como los Mets y los Rangers también han sido vinculados al lanzador, lo que anticipa una puja intensa en el mercado de invierno. Sin embargo, la necesidad urgente de los Azuleos, sumada a su capacidad financiera y su estatus competitivo, podría inclinar la balanza a su favor.