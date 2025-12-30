El plan de Houston Astros con Yordan Álvarez para 2026: ¿Altuve regresa a los jardines?

Suscríbete a nuestros canales

Las lesiones fueron un verdadero dolor de cabeza en la pasada temporada para Houston Astros, tanto así que provocó que rompiera una racha de casi una década clasificando a Playoffs en las Grandes Ligas. Los siderales tuvieron limitado a Yordan Álvarez durante todo el 2025.

El patrullero cubano apenas vio acción en 48 juegos, perdiéndose más de 100 partidos debido a una fractura en una mano y luego un esguince en un tobillo en el último mes de la campaña regular. En números generales, el bateador designado coleccionó promedio al bate de .273, seis cuadrangulares, 27 remolcadas, 17 anotadas, 45 hits, .367 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .797 en 165 turnos oficiales.

Álvarez no solo es considerado el toletero más temido de los Astros, sino uno de los más peligrosos de Las Mayores, siendo una ausencia que colaboró en un bajón descomunal del equipo en la recta final de la temporada, quedándose a un juego de avanzar a Postemporada. Si los Astros buscan regresar a las instancias finales, deberán tener cuidad la salud de su slugger y limitar su accionar en la defensa.

La salud de Yordan Álvarez obliga a José Altuve volver a los jardines

Una de las opciones que aplicó la franquicia de Houston fue mover a José Altuve al jardín izquierdo para evitar una posible lesión de la figura antillana defendiendo las praderas. En la pasada edición de las Grandes Ligas, el toletero fue bateador designado en 32 compromisos y otros 15 como guardabosque.

Creo que será uno de nuestros objetivos, pensar cómo podemos mantener a Yordan Álvarez en salud. Obviamente, el puesto de designado será nuestro enfoque y la verdad es que trataremos de que pase la mayoría de la temporada ahí. Tenemos algo de profundidad en nuestra organización y en el equipo. Podemos mover a algunos muchachos" declaró el manager Joe Espada durante las Reuniones invernales.

Con el visión de ver al pelotero cubano convertido en bateador designado a tiempo completo, Altuve surge como opción de defender nuevamente las praderas, posición que cubrió en 371.0 entradas, sufriendo un error y par de asistencias para exhibir un porcentaje de fildeo de .984.