Actriz mexicana se somete a una cirugía en medio de rumores de eutanasia

La actriz mexicana, Sabine Moussier, conocida por sus icónicos papeles en telenovelas aztecas, se ha convertido nuevamente en tema de conversación en redes sociales y medios tras una ola de falsos rumores sobre eutanasia, seguida de una revelación sorprendente sobre su próxima cirugía.

¿La actriz se someterá a la eutanasia?

En las últimas semanas, circuló en plataformas como TikTok, X y Facebook un video donde supuestamente celebridades como Adela Micha informaban que Sabine Moussier viajaba a Colombia para solicitar la eutanasia por un grave deterioro de salud.

Estos clips, sin embargo, fueron generados con inteligencia artificial, mezclando fragmentos de entrevistas falsas y creando una narrativa totalmente inexacta sobre la actriz.

La preocupación se disparó cuando usuarios compartieron estas publicaciones como si fueran reales, generando miles de búsquedas y alarma entre los seguidores de Moussier. A este fenómeno se sumó un falso audio atribuido a la actriz que hablaba de su muerte, lo cual solo intensificó la confusión.

Actores cercanos a Sabine, como Cynthia Klitbo, debieron salir a desmentir públicamente que Moussier estuviera en Colombia o considerando la eutanasia, aclarando que la actriz no está muriéndose ni ha tomado esa decisión.

La verdad detrás de su salud

Más allá de los rumores, la propia Sabine habló abiertamente y reveló que fue diagnosticada con neuropatía de fibras pequeñas, una enfermedad autoinmune que provoca dolor crónico y otros síntomas difíciles de diagnosticar, y que se llegó a confundir con otras condiciones.

La actriz ha reconocido que hubo momentos en los que le costaba incluso caminar, pero asegura que su situación ha mejorado gracias al tratamiento adecuado y al apoyo médico. También ha pedido de manera firme que cesen los rumores sobre su muerte.

En medio de toda esta polémica mediática, la azteca indicó recientemente que se someterá a una cirugía no relacionada con ningún problema de vida o muerte, sino para corregir un procedimiento estético anterior con el que no quedó satisfecha.