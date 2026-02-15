Magia neoyorquina en el All-Star: los Knicks conquistan el Shooting Stars

Suscríbete a nuestros canales

El equipo representante de los Knicks de Nueva York se alzó con una emocionante victoria en el concurso Shooting Stars, gracias a una exhibición de puntería en los segundos finales por parte de Jalen Brunson. En una noche cargada de nostalgia y talento actual, los neoyorquinos lograron superar al Equipo Cameron durante las festividades del sábado en el Fin de Semana de las Estrellas.

El trío, conformado por la estrella actual Jalen Brunson, el pívot Karl-Anthony Towns y la leyenda de la franquicia Allan Houston, finalizó con un total de 47 puntos. La clave del triunfo llegó en un cierre frenético donde Brunson y Houston encestaron tiros consecutivos desde la media cancha, revirtiendo una situación que parecía favorecer a sus rivales.

Un formato renovado de precisión

El regreso de esta competencia al escenario del All-Star trajo consigo un formato dinámico que puso a prueba la versatilidad de los participantes. El concurso exigía encestar desde diversas posiciones estratégicas en la duela: comenzando con una bandeja fluida, siguiendo con tiros de media distancia desde el "codo" de la zona pintada y escalando hacia la línea de tres puntos.

El Equipo Cameron, liderado por la estrella de la WNBA Cameron Brink, había establecido una marca sólida de 38 puntos, mostrando una gran consistencia en las estaciones de tiro perimetral. Sin embargo, no contaban con la explosión de aciertos de larga distancia de los representantes de los Knicks.

El toque de la leyenda: Allan Houston sigue vigente

A pesar de llevar años retirado de las canchas profesionales, Allan Houston demostró que su mecánica de tiro permanece intacta. Su aporte fue fundamental no solo en los tiros de media distancia, sino en la calma que transmitió al equipo cuando el reloj apretaba.

Por su parte, Karl-Anthony Towns fue el encargado de asegurar los puntos en la pintura y el perímetro, permitiendo que Brunson se enfocara en la creación y en el tiro final.

Un cierre para el recuerdo

Con apenas segundos en el cronómetro, la presión recayó sobre el capitán de los Knicks. Jalen Brunson, quien ya es un favorito de la afición en Queens y Manhattan, conectó el tiro de media cancha que desató la euforia en el Intuit Dome. Este triunfo no solo le da un trofeo más a la organización de Nueva York, sino que reafirma el gran momento que vive la franquicia tanto con sus figuras históricas como con su plantel actual.

Con esta victoria, los Knicks abren con el pie derecho su participación en las competencias principales del sábado, dejando la vara muy alta en cuanto a espectáculo y precisión de tiro se refiere.