Sin filtros en Cleveland: James Harden analiza la relación entre jugadores y directivas

James Harden, el flamante base de los Cleveland Cavaliers, no cree en los cuentos de hadas dentro del deporte profesional. El veterano de 36 años dejó claro que el concepto de "lealtad" es, a su juicio, una construcción romántica que no encaja con la realidad financiera de la liga.

"Creo que todo ese asunto de la lealtad, entre comillas, está sobrevalorado", sentenció Harden en declaraciones a Leah Doherty de Cleveland 19 News. El 11 veces All-Star, que ha sido blanco de críticas constantes por sus frecuentes solicitudes de traspaso, argumentó que la narrativa de "infidelidad" suele aplicarse solo al jugador y no a las oficinas.

Una calle de doble sentido

Para Harden, la falta de estabilidad es una cuestión de supervivencia laboral en ambos lados de la mesa. Según el jugador, si una gerencia siente que su puesto peligra, no dudará en mover piezas para salvarse. "Al fin y al cabo, esto es un negocio. Hay mucho dinero en juego y muchas decisiones que tomar", añadió. "Si un jugador no rinde o no encaja en el futuro, los directivos tienen que hacer su trabajo para conservar su puesto. Por eso traspasan jugadores. Simplemente hacen lo que es mejor para ellos".

Harden, quien aterrizó en los Cavs antes de la fecha límite procedente de los Clippers, se encuentra ahora en su sexto equipo de la NBA (el cuarto desde el año 2022). Según sus palabras, su situación no es distinta a la de cualquier profesional en el mundo real, con la diferencia de que sus movimientos se analizan bajo un microscopio global.

El "Efecto Barba" en Cleveland

A pesar de la polémica que suelen generar sus palabras, su impacto en la duela es indiscutible. Los Cavaliers han ganado sus tres compromisos desde que Harden se puso el uniforme, y el equipo ha escalado hasta el segundo lugar en rating ofensivo (126.7) desde su debut.

Este impulso ha catapultado a Cleveland al cuarto puesto de la Conferencia Este, situándolos a solo siete juegos de los sorprendentes Detroit Pistons, quienes lideran la zona. Harden ha sido enfático en que este cambio no fue solo por dinero, sino por la "oportunidad de ganar" que no sentía tener en Los Ángeles.

Sacrificios invisibles y estabilidad familiar

Más allá de los trofeos, Harden quiso resaltar un aspecto de su carrera que, según él, suele pasar desapercibido para la prensa y los aficionados: sus decisiones financieras en favor de la competitividad.

"Para mí, siempre se trata de no perder la concentración en intentar competir por un campeonato. Y luego, financieramente, asegurarme de que mi familia esté bien cuidada", explicó el base. "He sacrificado mucho dinero en el pasado, algo que no se me reconoce. De eso no se habla, pero me siento realizado y feliz con ello".

Con el equipo en racha y Harden asumiendo el rol de líder veterano, los Cavaliers parecen haber encontrado la pieza que necesitaban para soñar con algo más que una simple clasificación a los playoffs en este 2026.