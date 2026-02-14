¡No se rinde! Campeón del concurso de clavadas sigue sin renuncia a la NBA

Suscríbete a nuestros canales

En un ecosistema deportivo a menudo dominado por los contratos astronómicos y la seguridad financiera, el base de los Osceola Magic y dos veces campeón del Concurso de Mates de la NBA, Mac McClung, ha tomado una decisión que redefine el concepto de "apostar por uno mismo".

McClung ha revelado recientemente que ha rechazado múltiples ofertas de contratos multimillonarios en ligas de ultramar (overseas) con el único objetivo de seguir persiguiendo un lugar permanente en la rotación de la NBA.

El dilema del talento "Borderline"

Para muchos jugadores situados entre la G-League (la liga de desarrollo de la NBA) y el final de la rotación de un equipo de la NBA, la tentación de Europa o China es casi irresistible.

En estas ligas, jugadores con el perfil de McClung —explosivos, con gran capacidad de anotación y un seguimiento mediático masivo— pueden llegar a percibir salarios que oscilan entre los 1 y 3 millones de dólares anuales.

Sin embargo, McClung ha optado por el camino difícil. "Mi corazón está aquí", ha dejado entrever el jugador en sus declaraciones más recientes. Al permanecer en el sistema de desarrollo estadounidense, Mac sigue percibiendo una fracción de lo que ganaría en el extranjero, pero mantiene la proximidad necesaria con los ojeadores y gerentes generales de la NBA, quienes pueden convocarlo en cualquier momento mediante un contrato de diez días o un acuerdo dual (two-way contract).

Más que un "Dunker": El reto de la percepción

McClung es plenamente consciente de la etiqueta que la narrativa pública le ha impuesto. Tras ganar de forma consecutiva el concurso de mates del All-Star, muchos lo ven simplemente como un especialista en el aire.

No obstante, sus estadísticas en la G-League cuentan una historia muy diferente: McClung ha sido uno de los máximos anotadores y facilitadores de la competición, demostrando que su juego tiene la profundidad necesaria para contribuir en el baloncesto de élite.

Al rechazar el dinero del extranjero, McClung está enviando un mensaje claro a las 30 franquicias de la liga: no busca ser una estrella en una liga secundaria; busca ser un trabajador en la liga más importante del mundo.

Su sacrificio no es solo económico, sino de estatus, prefiriendo los largos viajes en autobús de la G-League antes que los lujos de ser la estrella principal en la Euroliga.