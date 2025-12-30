Mariah Carey sale victoriosa en batalla legal de "All I Want for Christmas Is You"

Suscríbete a nuestros canales

La cantante, actriz y compositora estadounidense Mariah Carey salió victoriosa en la batalla legal de su icónica canción de Navidad “All I Want for Christmas Is You”. Desde hace algunos años dos hombres habían demanda a la estrella, por supuesto plagio.

Tras múltiples investigaciones, una juez rechazó la demanda de los hombres, identificados como Andy Stone y Troy Powers, quienes aseguraban que el tema era una versión navideña que ellos habían lanzado en el año 1993, un año antes de que Carey lanzará el suyo de 1994.

Juez toma la decisión

La autoridad dictó que Stone y Powers debe pagar la suma de 92.300 dólares a la estrella por sanciones. Además, otras personas vinculadas al caso y parte del equipo de Mariah deben recibir 20.000 dólares por daños.

En este sentido, la juez notificó que la defensa de ambos hombres no logró demostrar las pruebas necesarias para obtener la demando de 20 millones de dólares, que estaban pidiendo por el supuesto plagia, ya que no existe similitud en los temas.

Gran momento

La orden llega en un momento de enorme emoción y felicidad para la cantante, ya que este año la canción ha logrado ser el sencillo número uno más duradero en la historia de la lista Billboard Hot 100, con 20 semanas en el tope de reproducciones del público.

Tras la noticia la artista posteó en su perfil de Instagram una imagen oficial de la canción, con el mensaje: "Feliz Navidad".