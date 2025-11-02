¡Se descongeló! Mira la bienvenida de Mariah Carey a la Navidad

Suscríbete a nuestros canales

La icónica cantante Mariah Carey, anunció el inicio de la temporada navideña con su eterno éxito de 1994, “All I Want for Christmas Is You”, retomando esa tradición que cada 1 de noviembre la convierte en una embajadora oficial del espíritu festivo.

Desde hace más de tres décadas, su voz ha sido sinónimo del cambio de estación del final de octubre, con sus disfraces y calabazas, al encendido de luces navideñas, pinos y villancicos.

"¡It's time!" gritó Mariah Carey

Esta vez no fue solo un audio, la estadounidense elevó el momento con un vídeo viral que incluye el patrocinio de Sephora y la participación del actor y comediante Billy Eichner, quien aparece interpretando a “un elfo enojado”.

En sus redes sociales publicó un clip con humor, diciendo que aún “no era momento” para la Navidad, solo para luego declarar que sí lo era. Esa mezcla de marketing y diversión refuerza su reinado como “la reina navideña” de la cultura pop.

La tradición de Mariah...

La fecha no es casualidad. Mariah Carey parece marcarla como el “punto oficial” para que sus fans y el público en general cambien de chip de Halloween hacia la decoración luminosa, los villancicos y las compras de fin de año.

Hace 30 años que la canción fue lanzada, y cada aniversario refuerza la estrategia de que “la Navidad empezó ahora”. Eso le da un plus de relevancia cultural y mediática que trasciende su discografía.

El fenómeno ya no es solo musical, pues, la artista de 56 años ha convertido la canción en un símbolo de la temporada. Con el vídeo de este año sumando elementos de marca como Sephora, la estrategia es combinar el entretenimiento con marketing experiencial.